Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda son 20 yılda yarı finale en çok yükselen üçüncü takım oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda son 20 yılda yarı finale en çok yükselen üçüncü takım oldu.

Türkiye kadın voleybolunda zirvenin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Euro Volley 2021'de yarı finale yükselen milliler, üst üste dördüncü kez son dört takım arasına kaldı.

Son iki Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile ayrılan Ay Yıldızlılar, 2000'li yıllarda yükselişe geçti.

2003'te Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada finale çıkan Sultanlar, altın madalyayı Polonya'ya kaptırmasına rağmen yeni bir geleneği başlattı.

2000'li yıllarda düzenlenen 10 turnuvada altıncı kez yarı final bileti alan Türkiye, bu alanda Sırbistan ve İtalya'nın arkasında en başarılı ülke oldu.

Son dönemde Avrupa voleybolunun en başarılı üç takımından biri olan Türkiye'nin artık yeni bir hedefi var.

4 Eylül'de Belgrad'da oynanacak finale yükselerek, 2 kez kıyısından dönülen Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.