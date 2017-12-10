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Spor

Türkiye, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 7 madalya kazanarak 2'nci oldu

Ercan ATA - SAMORİN / DHA Türkiye Atletizm Kros Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı

10 Aralık 2017 21:46

Ercan ATA - SAMORİN / DHA

Türkiye Atletizm Kros Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası\'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.
Slovakya\'nın Samorin şehrinde yapılan 24\'üncü Avrupa Kros Şampiyonası\'nda Türkiye adına 33 milli atlet mücadele etti.
20 yaş altı erkeklerde Türkiye; Ramazan Barbaros, Ramazan Baştuğ, Abdurrahman Gediklioğlu, Ömer Amaçtan ve Sezgin Ataç ile Avrupa 3\'üncüsü oldu. Ferdi yarışmalarda ise Ramazan Barbaros gümüş madalya kazandı.
20 yaş altı kadınlarda ise Türkiye; Pınar Demirtaş, Latife Güneş, Semra Karaslan, Gülnaz Uskun ve Emine Akbingöl\'den oluşan kadro ile şampiyonayı 8\'inci olarak tamamladı.
23 yaş altı erkekler yarışmasında Türkiye; Saffet Elkatmış, Ersin Tekal, Ferhat Bozkurt, Süleyman Bekmezci ve Onur Aras\'tan oluşan takımla Avrupa 6\'ncısı oldu.
23 yaş altı kadınlarda Türkiye; Fatma Demir, Tubay Erdal, Emine Hatun Tuna, Yayla Kılıç, Büşra Nur Koku ile yarıştı ve takımlarda Avrupa 3\'üncüsü oldu.
Karışık takımlarda Emine Hatun Tuna, Sebahat Akpınar, Levent Ateş, Ramazan Özdemir 8\'inci oldu.
Büyük erkeklerde Türkiye; Aras Kaya, Ali Kaya, Polat Kemboi Arıkan, Alper Demir ve Kaan Kigen Özbilen\'den oluşan kadrosuyla Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Kaan Kigen Özbilen bireyselde altın madalya kazandı.
Özlem Kaya, Esma Aydemir, Yasemin Can, Meryem Akdağ ve Sevilay Eytemiş\'ten oluşan büyük kadınlar milli takımında ise Yasemin Can altın madalya kazanırken, takım olarak Türkiye Avrupa 3\'üncüsü oldu. Bu sonuçlarla Türkiye, Avrupa Kros şampiyonasını İngiltere\'nin arkasından 7 madalya ile 2\'nci olarak tamamladı.

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