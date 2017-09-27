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Spor

Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finalde!

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

27 Eylül 2017 23:02

Avrupa Şampiyonası Finalleri Play-off etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 25-22, 27-25, 18-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maça Meryem Boz 26 sayısıyla damga vururken Naz Aydemir Akyol da turnuvadaki en iyi oyununu oynadı ve galibiyeti getiren isimlerin başında geldi.

Milliler çeyrek final maçında, 29 Eylül Cuma günü, Rusya ile karşılaşacak. Azerbaycan'ın Bakü kentinde bulunan Ulusal Jimnastik Salonu'nda TSİ 19.30'da başlayacak mücadeleyi kazanan ekip, yarı finale yükselecek. 

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