'Türkiye Avrupa değerleri ile uyumludur'

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel’de olan Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu toplantının ardından ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Deşçitsa ile ikili görüşmelerde bir araya geldi. Temasları sonrası açıklama yapan Davutoğlu Rusya’ya ilişkin Türkiye’nin tutumundan sızdırılan Suriye görüşmesi kayıtlarına kadar önemli konularda soruları yanıtladı.

Özellikle Ukrayna bağlamında görüşmeler gerçekleştirildiğini anlatan Davutoğlu, İngiltere’de yapılacak olan NATO zirvesi için de hazırlıkların yapıldığını belirtti ve şunları söyledi:

“Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın katılımı ve kapsamlı bir brifing sunması ile toplantılarımız sürdü. Ayrıca Kırım konusunda tüm oturumlarda biz de Türkiye olarak söz aldık ve bu konudaki yaklaşımımızı ve kaygılarımızı ilettik. Ayrıca bunun dışında ikili görüşmelerde de konuya ilişkin görüşlerimizi ve pozisyonumuzu aktardık.”

Türkiye’nin NATO masasında hem Rusya hem Ukrayna ile komşu olan iki ülkeden biri olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, Türkiye’nin aynı zamanda Kırım’a doğrudan erişebilirliği olan yegâne ülke olduğunu ve Tatar soydaşlarının varlığının da kendileri için önemli olduğunu anlattı. Davutoğlu bu bağlamda Rusya ile ilişkilerin Karadeniz’de istikrarı koruyucu ve Tatarların güvenliğini temin edici yönde adımlar atılması konusunda kanaat paylaştıklarını söyledi.

‘Sızdırılan kayıtlar gündeme gelmedi'

‘Sızdırılan görüşme kayıtları ve seçim sonuçları görüşmelerinizde gündeme geldi mi?' soru üzerine ise Davutoğlu, bunun söz konusu bile olmadığını belirterek Türkiye’nin NATO’daki ciddiyetinin herkes tarafından bilindiğini ve şu ana kadar kimsenin sızdırılan hususlarla ilgili kanaat beyan etmediğini ifade edere, “Yaptığımız açıklamalar zaten herkes için yeterli ve açıklayıcı unsurlardı, hiçbir dost ve meslektaşım herhangi bir şekilde bu konuda görüş beyan etme ihtiyacı hissetmedi” dedi ve ekledi:

“Seçimlerle ilgili olarak ise hemen hemen bütün arkadaşlar tebrik ettiler. Hemen hepsi Türkiye’nin seçimlerini açık ve şeffaf şekilde yapmış olmasından ötürü memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca AK Parti olarak hükümetimizin sağladığı başarı açısından da tebrik ettiler.”

Bununla birlikte Davutoğlu Suriye konusunun özellikle ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile olan görüşmelerinde daha kapsamlı ele alındığını kaydetti.

Brüksel’e gelmişken Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle’nin de kendisi ile görüşme talep etmesi üzerine bir araya geldiğini aktaran Davutoğlu, Füle ile Kıbrıs konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini, müzakerelere de değinildiğini dile getirdi.

Twitter ve Youtube sitemi

Davutoğlu Füle ile görüşmesine ilişkin olarak şöyle konuştu:

“Kendisi konuyu açmamış olmasına karşın ben son dönemlerde yaptığı açıklamalar çerçevesinde Twitter ve Youtube ile ilgili kanaatlerimizi çok açık şekilde kendisine ilettim ve bu tür açıklamalar yapılmadan önce bizimle istişare edilmesinin öneminden ve gerekliliğinden bahsettim. Burada iki husus esastır; Türkiye Avrupa değerleri ile uyumludur ve her ülke kendi vatandaşının hukukunu korumayı birinci temel prensip olarak belirler. Bu çerçevede de biz Twitter konusunda vatandaşlarımızın aldıkları mahkeme kararlarıyla ilgili Twitter hesaplarının durdurulmasını istemiştik ve bu konuda maalesef o adımlar atılmadığı için geçici bir tedbir konduğunu anlattık. Bu konu tabii sürekli görüşme halinde ümit ediyoruz bir çözüm bulunur. Ayrıca Youtube konusu da ulusal güvenlik konusudur ve dünyanın her yerinde de her ülke kendi vatandaşlarının hukukunu korur, kendi ulusal güvenliği söz konusu olduğunda da bu konuda tedbir alır.”

Kıbrıs konusunu İngiltere Dışişleri Bakanı Hague ile de detaylı olarak ele aldıklarını sözlerine ekleyen Davutoğlu, İngiltere’nin garantör ülke olarak daha fazla devreye girmesi için teşvikte bulunduklarını belirtti ve “Kıbrıs’taki müzakerelerin hızlandırılmasını istiyoruz. Burada Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile de telefonda görüştüm ve bu sürecin hızlandırılması için momentumu kaçırılmamasını istediğimizi ilettim” şeklinde konuştu.