Türkiye, Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda ikinci oldu

ÜSKÜP,(DHA)

Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası\'nda Türkiye, U20 erkeklerde takım halinde ikinci oldu.

Makedonya\'nın başkenti Üsküp\'teki Vodno Dağı\'nda yapılan Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası\'nda Türkiye 16 atletle mücadele etti. Ay yıldızlı ekip, bireyselde iki Avrupa dördüncülüğü yakalarken, U20 erkekler takımı kürsünün ikinci basamağına çıktı.

U20 erkeklerde Yusuf Matur 4\'üncü, Ahmet Alkanoğlu 5\'inci sırayı elde ederken, yarışı 13\'üncü sırada tamamlayan Hüseyin Can\'ın da eklenmesiyle 22 puana ulaşan milli takım, takım sıralamasında ikinci oldu. Bu kategoride Britanya 17, Türkiye 22, Fransa da 25 puan yaparak ilk üç sırayı aldılar.

U20 kadınlarda Türkiye\'nin en iyi sonucunu 15\'inci olan Gülsün Tunç yakalarken, takım da 6\'ncı sırayı elde etti.

Büyüklerde Ferhat Bozkurt, 11 kilometrelik yarışta ilk üç sırayı alan İtalyan sporcuların arkasında 4\'üncü olarak müsabakayı bitirdi. Ancak Ferhat\'ın ardından en iyi dereceyi yapan isim 28\'inci sıradaki Kemal Yıldırım olunca, takım sıralamasında madalya gelmedi.

Büyük kadınlarda da ilk 20\'ye giren tek Türk atlet, 18\'inci sırada finiş gören Ceylan Gökdemir oldu.

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