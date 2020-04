Türkiye, Avrupa'da yabancılar için en ucuz ülkelerden biri oldu

Dünyanın en pahalı ülkeleri sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dünyanın en pahalı 20'inci, Rusya 82'inci, İngiltere 27'inci ve Fransa ise 14'üncü ülkesi oldu. 132 ülkenin yer aldığı listeye Türkiye dünyanın en pahalı 102'inci ülkesi olarak girerken, Ukrayna ile birlikte Avrupa'nın en ucuz iki ülkesi olarak dikkat çekti.

Euronews'in haberine göre; İsviçre, en pahalı ülkeler sıralamasında listenin zirvesinde yer aldı. İsviçre'yi diğer Avrupa ülkeleri olan Norveç ve İzlanda takip etti. Asya kıtasının en pahalı ülkesiyse Japonya oldu.

Ceoworld dergisinin emlak, barınma, giyecek, taksi ücretleri, internet erişimi, yiyecek, ulaşım, kamu hizmetleri ve lokanta ücretleri gibi temel ihtiyaç unsurlarına göre hazırladığı listede sırasıyla Pakistan, Afganistan ve Hindistan dünyanın yaşanılabilir en ucuz 3 ülkesi olurken, bu ülkeleri Suriye, Özbekistan, Kırgızistan, Tunus, Venezuela ve Kosova takip etti.

İsviçre, Norveç ve İzlanda'dan sonra dünyanın en pahalı ülkeleri sıralamasında ilk 10'a Japonya, Danimarka, Bahamalar, Lüksemburg, İsrail, Singapur ve Güney Kore girdi. Dünya'da emlak fiyatlarının en yüksek olduğu yer olan şehir devlet Hong Kong ise 11'inci sırada yer aldı. Ada ülkesi Bahamalar aynı zamanda Amerika kıtasının en pahalı ülkesi olarak ABD ve Kanada gibi ülkeleri geride bıraktı.

Listede ABD'nin pahalı şehirlerinden olarak gösterilen New York'un liste puanı 100 olarak hesaplandı. Buna göre toplamda 100 puandan fazla alan ülkeler New York'tan pahalı, bu değerin altında kalan diğer yerlerinse New York'tan ucuz olduğu belirtildi.

Bu bağlamda 122.4 puan alan İsviçre, 101.43 puan alan Norveç ve 100.48 puan alan İzlanda New York'tan pahalı üç şehir olarak sıralandı. Diğer ülkeler New York'tan ucuz olarak değerlendirildi. Dünyanın en ucuz 3 ülkesi olan Pakistan (21.98), Afganistan (24.24), Hindistan (24.58) 25 puanın altında kaldı.