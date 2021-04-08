Türkiye, Avrupa'da mahkumiyet oranı en yüksek ve cezaevleri en kalabalık ülke oldu

2020 Ocak verilerine göre, cezaevlerinde bulunan tutuklu sayısı son yedi sene boyunca düzenli olarak düşüş gösterirken, mahkumiyet oranı en yüksek olan ülke Türkiye oldu.

Türkiye Rusya'nın hemen önünde yer alırken her iki ülkede de cezaevlerinde bulunan tutuklu sayısı diğer Avrupa devletlerinin oldukça üstünde yer aldı.

euronews'te yer alan habere göre, Avrupa Konseyi 2020 yılına ait cezaevlerinde bulunan mahkumlarla ilgili yıllık istatistiklerini yayımladı.

Buna göre 2020 Ocak ayında Türkiye'de her 100 bin kişiye oranla cezaevlerinde bulunan tutuklu sayısı 357 olarak kayıtlara geçti. Türkiye bu istatistikle, Avrupa'nın "cezaevlerinde en fazla mahkum bulunan" ülkesi oldu.

Türkiye'yi her 100 bin kişide 356 tutuklu oranıyla Rusya takip ederken, sıralamada Gürcistan üçüncü (264) sırada yer aldı.