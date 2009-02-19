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Kültür-Sanat

'Türkiye, Avrupa, Avrasya'

Eski Dışişleri Bakanlarından merhum İsmail Cem'in kaleme aldığı "Türkiye, Avrupa, Avrasya" kitabı yayımlandı

19 Şubat 2009 02:00

Eski Dışişleri Bakanlarından merhum İsmail Cem'in kaleme aldığı "Türkiye, Avrupa, Avrasya" kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, Cem'in bütün eserlerinin basımını yapan yayınevi, "İsmail Cem Bütün Eserleri" çalışmasının ikincisine, Cem'in dış siyaseti meslek edinen ve bu konuyla ilgilenen herkesin yararlanabileceği "Türkiye, Avrupa, Avrasya" kitabıyla devam ediyor.

Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'nin dış siyasetine ilişkin yorumlardan oluşan kitabı İsmail Cem, 21. yüzyıl Türkiye’sinin, insanlığın büyük yürüyüşüne getirebileceği özgün katkıyı dış siyaset alanında irdelemek amacıyla kaleme aldı.

"Türkiye, Avrupa, Avrasya" kitabı, İsmail Cem'in anılarını paylaştığı bir kitap olmanın ötesinde, Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı 1997-2002 arasında yaşadığı olaylardan, geliştirdiği düşüncelerden, uyguladığı politikalardan yola çıkarak hazırlandı.

Kitapta geçmişin ve geleceğin değerlendirmesini yapan İsmail Cem, Türkiye'nin yenileşme sürecine dış siyasetin katkısını da inceliyor

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