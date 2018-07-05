Türkiye Atletizm Şampiyonası Bursa'da yapılacak

BURSA / DHA

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 7-8 Temmuz tarihlerinde Bursa\'daki Arıcılar Atletizm Pisti\'nde gerçekleştirilecek. Şampiyonaya bu yıl 361 atlet kaydoldu.

Atletizmde en köklü organizasyonlardan biri olan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, üst üste ikinci kez Bursa\'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda 59 il ve KKTC\'den gelen 357 atletlerle birlikte dört de Ukraynalı sporcu misafir olarak yarışacak. Yarışmalar, iki hafta sonra düzenlenecek Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası için de milli takımı belirleme niteliği taşıyor.

İki gün sürecek şampiyonaya kaydolan 361 atlet, son 10 yıl içinde Türkiye Şampiyonası\'na en yüksek katılım rakamı olarak dikkat çekiyor. Geçen yıl 330 atletin yer aldığı şampiyonada 2008 yılında 387 atlet boy göstermişti.

Türkiye Atletizm Federasyonu\'nun en eski etkinliği olan ülke şampiyonası, 1924\'ten bu yana 85\'inci kez düzenleniyor. Şampiyonaya Bursa 1957, 1961 ve 2017\'den sonra dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Organizasyonda en yoğun katılım 200 metrede olacak. Bu dalda erkeklerde 65, kadınlarda ise 18 atlet yarışacak. 100 metre erkeklerde 49, 400 metre erkeklerde 42, 800 metrede ise 38 atlet yarışacak.