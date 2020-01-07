Türkiye asker göndermeye hazırlanırken BM: Bütün ülkeler ellerinizi Libya'dan çekin!

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Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Hasan Salame, yabancı ülkelere "Libya'dan uzak durun" çağrısında bulundu. Açıklamanın Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı almış ve süreci başlatmışken gelmesi dikkat geçti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Salame iki tarafı da destekleyen ülkelere seslenerek, "Ellerinizi Libya'dan çekin, ülke zaten dış müdahaleden çok çekiyor" dedi.

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Trablus'taki bir askeri okula yapılan ve 30 kişinin ölümüne sebep olan saldırı hakkında da konuşan Salame, saldırıdan General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu'nun müttefiklerini sorumlu tuttu.

Libya'da halkın yaşadıklarına yeterince dikkat edilmediğini dile getiren BM Libya Özel Temsilcisi, "Libya'da yeteri kadar silah var, silahlara ihtiyaçları yok. Libya'da yeteri kadar paralı asker var, paralı asker göndermeyi bırakın. Şu anda binlercesi hâlâ ülkeye geliyor" ifadelerini kullandı.