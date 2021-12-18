Türkiye asgari ücretliler ülkesine mi dönüşüyor?

Hilal Köylü / Ankara
Hükümetin asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapmasıyla birlikte Türkiye’de ortalama ücretin asgari ücret düzeyinde seyredeceğine ilişkin endişeler büyüdü. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) hükümetin bu oranı "tarihi yükseklikte" nitelendirmesini yanlış bulurken, "Asgari ücrette önemli olan artış oranı değil, alım gücü ve geçinmeye yetip yetmediğidir" uyarısı yaptı. Ekonomistler de, asgari ücret dışındakilere yüzde 50 zam yapılmaması durumunda Türkiye’nin "asgari ücretliler ülkesine dönüşebileceği" tehlikesine dikkat çekiyor. Bu tehlike; işsizlik ve yoksulluğun artacağı öngörülerini doğruluyor.
DİSK’in "Asgari Ücret Gerçeği-2022" başlıklı raporuna göre bugün Türkiye’de 10 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Rapor; 3 milyon 400 bin işçinin asgari ücretin altında bir ücretle çalıştığını ve bin 500 liradan daha az ücretle çalışan işçi sayısının da 1 milyon 700 bin olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısı da 6 milyon 300 bin. DİSK raporunda özel sektörde asgari ücret düzeyinde çalışanların oranı yüzde 69 olarak gösterilirken, "Asgari ücretteki artışın diğer emek gelirlerine yansımaması, hem özel sektörde hem kamuda maaş ile ücret artışlarının en fazla resmi enflasyon oranında artırılması, asgari ücreti ortalama ücret haline getiriyor" uyarısı dikkat çekiyor.