Türkiye artık kış saatine geçmeyecek

Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla kış saati uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla uygulanan yaz saati ise her sene, yıl boyunca devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6 Eylül tarihli yazısı üzerine "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un" 2. maddesinde değişikliğe gidiliyor.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararında "Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Karara göre 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınarak başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.

Söz konusu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, 697 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından 7 Eylül'de alındı.

Enerji Bakanlığı 2015'te hazırladığı bir önegeyle yaz saati uygulamasının 12 aya yayılmasıyla daha fazla enerji verimliliği elde edilebileceğini belirtmişti.

Daha önce de Bakanlar Kurulu'na gelen saat düzenlemesinden, küresel borsalarla senkronun kaybedilebileceği ve uluslararası ticari ilişkilerde aksama olabileceği gerekçeleriyle vazgeçilmişti.