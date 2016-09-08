T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Türkiye artık kış saatine geçmeyecek

Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla kış saati uygulaması yürürlükten kaldırıldı. Her yıl Ekim ayında geçilen kış saati uygulaması yerine, yaz saati uygulaması yılın 12 ayında uygulanacak.

08 Eylül 2016 14:16

Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla kış saati uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla uygulanan yaz saati ise her sene, yıl boyunca devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6 Eylül tarihli yazısı üzerine "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un" 2. maddesinde değişikliğe gidiliyor.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararında "Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Karara göre 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınarak başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.

Söz konusu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, 697 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından 7 Eylül'de alındı.

Enerji Bakanlığı 2015'te hazırladığı bir önegeyle yaz saati uygulamasının 12 aya yayılmasıyla daha fazla enerji verimliliği elde edilebileceğini belirtmişti.

Daha önce de Bakanlar Kurulu'na gelen saat düzenlemesinden, küresel borsalarla senkronun kaybedilebileceği ve uluslararası ticari ilişkilerde aksama olabileceği gerekçeleriyle vazgeçilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türkiye Bakanlar KuruluHerEkimBakanlar KuruluTabii Kaynaklar BakanlığınınEylülYirmi Dört Saate Taksimine Dair KanunGazeteMartPazarGünBakanlar Kurulu KararıEnerjiBakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24