'Türkiye artık çantada keklik değil'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran konusunda ABD ile yaşanan anlaşmazlığı değerlendirirken “Türkiye artık tek bir merkezden yönetilen ülke değil. Çantada keklik değil” dedi.



New York’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu “Biz iki kötü niyete karşıyız. Bir, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına, iki İran’ı gerekçe göstererek yükselen ülkelerin nükleer teknolojiyi ulaşımını engelleme girişimine... Bu niyette olan ülkeler monopol haline gelmek istiyorlar. Biz bu anlayışa karşıyız” dedi.



Davutoğlu, “Türkiye üretmek isterse aynı sorunlar çıkar mı?” şeklinde bir soruya “Bana kalırsa sorun çıkarırlar” yanıtını verdi.



Davutoğlu şöyle devam etti:



“Nükleer teknolojiye sahip ülkeleri 4 kategoriye ayırıyoruz. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması (NPT) öncesinde nükleer silaha sahip olanlar, NPT sonrasında nükleer silaha sahip olup NPT’ye taraf olmayan ülkeler (Hindistan, Pakistan, İsrail), nükleer teknolojiye sahip ancak silah üretmeyen ülkeler ve NPT’ye üye ancak nükleer teknolojiye ve silaha sahip olmayan ülkeler... Türkiye gibi.”





‘Nükleer yakıt üretmek istiyoruz’



İran’ın üçüncü kategoride olduğunu belirten Davutoğlu, “Türkiye İran’ın bir ve ikinci kategoriye geçmesine karşı. Eğer ikinci kategoriye geçerse bölgede süper güç olur” dedi.

Davutoğlu ayrıca, “Türkiye üçüncü kategoride olmak istiyor. Yani nükleer teknolojimiz olsun, yakıtımızı kendimiz üretelim, kontrole açık olalım, nükleer silahımız olmasın” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, İran’a uygulanan yaptırımlar konusunda da “İran ile banka meselesini ortaya attılar. Yaptırımlara karşıyız. Yaptırımlar büyüyen Türkiye ekonomisi önünde engel. BM kararı olursa uyarız. BM kararları bizi bağlar. Bunun dışında hiçbir devletin tek başına aldığı karar bizi bağlamaz” dedi.





‘ABD bizimle konuşmadı’



İran konusunda ABD ile Türkiye’nin neden ters düştüğünün sorulması üzerine Davutoğlu şöyle konuştu: “Geçen yıldan bu yana bizim ABD dahil bütün tarafları bilgilendirmediğimiz tek bir olay yok. Müzakere konusu olan hiçbir bilgi saklanmamıştır. Bunun dışındaki konular bizi ilgilendirir. Ben ABD ile konuştuğum her şeyi başkalarına anlatıyor muyum? ABD yaptırımlar çıkarırken Çin ile Rusya ile konuştu. Onların ekonomik hassasiyetlerini dikkate aldı. ABD ile müttefik olduğumuz halde bizimle konuşmadılar.”



Ahmet Davutoğlu, İsrail’in İran’a saldırmasından kaygılı olduğunu da sözlerine ekledi.





Michelle Obama’ya davet



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama’nın dün New York’ta BM Genel Kurulu toplantılarına katılan heyet başkanlarının eşleri onuruna verdiği davete katıldı. Michelle Obama’nın davetiyle New York’a 40 km uzaklıktaki “Stone Barns” adlı organik tarım çiftliğine giden devlet ve hükümet başkanları eşleri, burada Amerikalı küçük çocuklarla birlikte organik sebze ve meyvenin yetiştirildiği çiftliği gezip, çocuklarla birlikte sebze ve meyve topladılar. Michelle Obama daha sonra davetliler onuruna bir öğle yemeği verdi. Hayrünnisa Gül’ün yemekte Michelle Obama’yı çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye davet ettiği, Michelle Obama’nın da Türkiye’ye gelmeyi çok istediğini söylediği öğrenildi.





Gül, zirveye başkanlık etti



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önceki gün BM Güvenlik Konseyi’ne başkanlık etti. Gül’ün başkanlığını yaptığı, “Barışı Koruma-Barışı İnşa” konulu zirve toplantısına 15 Konsey üyesinin liderleri ve dışişleri bakanları katıldı. Gül, toplantıdan önce ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile sohbet etti. Türkiye Konsey’e 6. kez başkanlık yapıyor. Toplantının ardından Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunda konuşma yapan Gül, bir soru üzerine Avrupa’da bugün İslamiyet’e karşı tolerans olmamasının politik nedenlerden kaynaklandığını ve bunun tehlikeli olduğunu söyledi.

