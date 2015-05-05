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Yaşam

Türkiye, anne-çocuk sağlığı listesinde 65. sırada

Save the Children tarafından hazırlanan listenin ilk sırasında Norveç yer alırken, son sıralarda ise Afrika ülkeleri bulunuyor

05 Mayıs 2015 20:44

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın) tarafından yayınlanan dünya çapında annelerin durumunu inceleyen rapora göre, Türkiye, 65. sırada yer alıyor. Türkiye, 179 ülkenin yer aldığı listede, 2014 yılında 59. sırasında yer alıyordu.

Anne ölüm hızı, beş yaş altı çocuk ölüm hızı, kişi başına düşen gayrisafi milli gelir, çocukların eğitim hayatında geçirebildikleri ortalama süre ve kadınların ülke yönetimlerinde yer alma durumlarını göz önüne alarak hazırlana raporda, ilk sırada yer alan ülke ise Norveç oldu. Listenin son sırasında da Somali yer alıyor.

Save the Children tarafından hazırlanan listenin üst sıralarında kuzey Avrupa ülkeleri bulunurken, son on sırayı Batı ve Orta Afrika ülkeleri aldı.

 

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