'Türkiye anlaşmayı uyguluyor'



Almanya hükümeti, Federal Meclis'in Ermeni kararı nedeniyle patlak veren büyük gerginliğe rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile imzaladığı mültecilerin geri kabulünü öngören anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurdu.

İçişleri bakanlığı Müsteşarı Emily Haber Lüksemburg'da yaptığı açıklamada, ‘uygulamanın istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve Türkiye'nin taahhütlerine uyduğunu' söyledi. Haber, Anadolu'dan Yunan adalarına geçen mültecilerin sayısının günde 50'nin altına düştüğünü açıkladı.

AB İçişleri Bakanları mart ayında varılan geri kabul mutabakatının nasıl işlediğini gözden geçirmek üzere Lüksemburg'da bir araya geldil. Mutabakat insan kaçakçılarının faaliyetlerine son vermek amacıyla Yunan adalarına geçen mültecilerin Türkiye'ye iade edilmesini ve AB'den sınır dışı edilen her bir Suriyeli başına bir başka Suriyelinin Türkiye'den AB ülkelerine gönderilmesini öngörüyor.

1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren kararın Almanya Federal Cumhuriyeti Meclisi'nde kabul edilmesi Berlin ile Ankara arasında diplomatik krize yol açmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk asıllı Alman milletvekillerini PKK'nın sözcülüğünü yapmakla ve teröristler gibi kanı bozuk olmakla itham etmişti.