T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Ampute Milli Takımı yarı finalde 

İSTANBUL, (DHA) Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Rusya'yı 5-1'lik skorla geçen Türkiye Ampute Milli Takımı yarı finale yükseldi

03 Kasım 2018 13:16

İSTANBUL, (DHA)

Ampute Futbol Dünya Kupası\'nda çeyrek final maçında Rusya\'yı 5-1\'lik skorla geçen Türkiye Ampute Milli Takımı yarı finale yükseldi. 
Meksika\'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden kupada Türkiye, çeyrek final maçında Rusya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleyi Barış Telli, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan Dereli ve Şeyhmus Erdinç\'in golleriyle 5-1 kazanarak yarı finalde ev sahibi Meksika\'nın rakibi oldu. Türkiye-Meksika yarı final maçı yarın saat 05.00\'te başlayacak. 
Kupadaki diğer yarı final maçında ise Brezilya ile Angola mücadele edecek.   

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Ampute Futbol Dünya KupasıRusyaTürkiye Ampute Milli TakımıSan JuanLagosTürkiyeAyyıldızlılarBarış Telli Muhammet Yeğen RahmiSerkan DereliErdinçMeksikaTürkiyeMeksikaBrezilyaAngola
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24