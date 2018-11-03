Türkiye Ampute Milli Takımı yarı finalde 

İSTANBUL, (DHA)

Ampute Futbol Dünya Kupası\'nda çeyrek final maçında Rusya\'yı 5-1\'lik skorla geçen Türkiye Ampute Milli Takımı yarı finale yükseldi.

Meksika\'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden kupada Türkiye, çeyrek final maçında Rusya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleyi Barış Telli, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan Dereli ve Şeyhmus Erdinç\'in golleriyle 5-1 kazanarak yarı finalde ev sahibi Meksika\'nın rakibi oldu. Türkiye-Meksika yarı final maçı yarın saat 05.00\'te başlayacak.

Kupadaki diğer yarı final maçında ise Brezilya ile Angola mücadele edecek.

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