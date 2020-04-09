"Türkiye Amerikan Merkez Bankası'na dolar için başvurdu, olumlu yanıt alamadı" iddiası

Türkiye'nin, Amerikan Merkez Bankası'nın başka ülkelerin merkez bankalarına dolar likiditesi sağlamak için açtığı Swap (Para takası) hattına dahil olmak için geçtiğimiz ay Washington'a başvurduğu ancak kabul görmediği iddia edildi.

Amerikan Merkez Bankası (FED) artan küresel dolar talebini karşılamak üzere 14 ülke ile Swap hattı kurmuştu. FED Swap hattı için önce Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankalarıyla takas kurmuş, daha sonra 19 Mart'ta Singapur, Güney Kore, Brezilya, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Norveç ve Danimarka merkez bankalarını da dahil etmişti.

Uluslararası haber ajansı Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ankara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da takas hattına dahil edilmesini resmi olarak talep etti. Ancak bu talebe henüz olumlu yanıt verilmedi.