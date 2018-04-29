Türkiye Almanya'ya 'Adil Öksüz için nota verdi'

15 Temmuz darbe girişimi zanlılarından Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü yönündeki haberlerin ardından konunun araştırılması için Türkiye'nin Almanya'ya nota verdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın Berlin'deki muhabiri Cüneyt Karadağ'ın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Türkiye, konuyla ilgili üst düzey diplomatik girişimlerde bulunuyor.

AA'nın haberine göre Türkiye notada, Almanya'nın Adil Öksüz'ün ülkelerindeki varlığı hakkında bilgiye sahip olup olmadığını sorarken Öksüz'ün bulunması halinde Türkiye'ye iade edilmesi için talepte bulundu.

İki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması bulunuyor.

Karadağ'ın edindiği bilgilere göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye Öksüz'ün Almanya'da bulunduğu konusunda bir bilgileri olmadığını aktardı.

Türk basınında geçen hafta çıkan haberlerde Adil Öksüz'ün Almanya'da sığınma başvurusu yaparak geçici oturum izni aldığı, Frankfurt ve Ulm kentlerinde görüldüğü iddia edilmişti.