Türkiye Almanya'dan 81 iade talebinde bulundu

Almanya Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana suçlu olduğunu iddia ettiği 81 kişinin iade edilmesi talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı'nın, Sol Parti Alman Meclis grubunun konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, bu kişilerin kaçının terör şüphesiyle iadesinin istendiği ise belirtilmedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından geçen şubat ayında açıklanan kesin olmayan istatistiklerde, 2016 yılında Türkiye'nin Almanya'dan 60 kişinin iadesini istediği ve bunlardan sadece 8'inin terör şüphesiyle arandığı dikkat çekmişti. Bakanlığın verilerine göre, iadesi istenen kişilerin çoğunu adam yaralama ve öldürme suçuyla aranan zanlılar oluşturuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerinde ve Adalet Bakanlığı tarafından soru önergesine verilen yanıtta, federal Alman hükümetinin kaç iade talebini kabul ettiği belirtilmiyor.

"Bu kişiler iade edilmesin"

Sol Partili milletvekili Alexander Neu, Türkiye'nin terör zanlısı olarak nitelendirdiği kişilerin iade edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Neu, "Türkiye hangi baskı yöntemlerini uygularsa uygulasın, federal hükümetin bu kişileri iade etmemesi" gerektiğini söyledi. Neu, "bunun yerine federal hükümetin Alman rehinelerin mutlaka serbest bırakılması için baskı uygulaması" gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gazeteci Deniz Yücel ile çevirmen Meşale Tolu ve insan hakları savucunusu Peter Steudtner, Türkiye'de cezaevinde bulunan isimler arasında yer alıyor.

Erdoğan: Almanya'ya 4 bin 500 dosya verdim

Türkiye ise Almanya'yı terörle bağlantısı olduğunu iddia ettiği kişileri korumakla suçluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim'de İstanbul'da TRT World Forum'da yaptığı konuşmada Almanya'ya yönelik suçlamalarını tekrarlamıştı. Erdoğan, "Bakın Almanya'ya ben PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim ve bu 4 bin 500 dosyanın hiçbirinden bize geri dönüş olmadı. Bunların hepsi elini kolunu sallaya sallaya başta Almanya olmak üzere, Avrupa'da dolaşıyor. Hani PKK, Avrupa Birliği kayıtlarında terör örgütü olarak görülüyor. Terör örgütüyse bak ben sana dosya veriyorum. Bunlar bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın dosyaları, buyur al bunun üzerinden hareket et. Yok" şeklinde konuşmuştu.

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