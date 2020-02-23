Türkiye-Almanya Film Festivali başlıyor

5. Türkiye-Almanya Film Festivali 20 Mart Cuma akşamı başlıyor. Bu yılın onur ödülleri Türkiye’den Genco Erkal’a ve Almanya’dan Senta Berger’e veriliyor. Uzun metraj filmler yarışması seçici kurulu başkanı Tevfik Başer olurken, kısa filmler yarışması jürisini Nuran David Çalış yönetecek.

bianet'in haberine göre; 20 Mart açılış galasında Genco Erkal’a verilecek ödülden sonra “Refakatçiler” açılış filmi olarak gösterilecek. Erkal ayrıca 22 Mart Pazar günü ‘Güneşin Sofrasında’ oyununu sergileyecek. Tüm filmler ve sanatçıları içeren program önümüzdeki iki hafta içerisinde açıklanacak.

Festivaldeki tüm filmler ve sanatçıları içeren program önümüzdeki haftalarda duyurulacak.

Festival hakkında

1992'de Türkiye Sinema Günleri adı altında başlayan Türkiye/Almanya Film Festivali bu yıl 25. yaşını kutluyor. Etkinlik, iki ülke sinemasını konu alan filmlerin, uluslararası seçici kurullar ve yarışma bölümleri eşliğinde gösterildiği tek film festivali olma özelliğine sahip.



Festival, Türkiye sinema sanatının ülke dışında tanıtıldığı bir platform olmanın yanı sıra Almanya'da kültürlerarası diyaloğu sinema sanatı bağlamında birleştirip sürekli kılan tek film festivali