Türkiye Alman turistlerin gözdesi



Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın 27 Eylül Dünya Turizm Günü vesilesiyle açıkladığı verilere göre, 2014 yılında Almanların yurtdışı tatillerini geçirmek için tercih ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye yüzde 21 oranla zirvede yer aldı. Türkiye, Belçikalılar, Bulgarlar, Hollandalılar ve Rumenlerin de AB dışındaki yurtdışı tatili için ilk tercihi oldu. Danimarkalı, İrlandalı, Fransız, Lüksemburglu ve Macar turistler ise AB ülkeleri dışında tercihini ABD'den yana kullandı.

Avrupalılar nereye gidiyor?

İstatistikler, Avrupalı turistlerin Avrupa dışında en çok gittiği ülkelerin Türkiye ve ABD olduğunu ortaya koydu. Buna göre, Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki konaklamalarda yüzde 14,1 oranla zirvede yer alan ABD'yi yüzde 11,6 oranla Türkiye izledi. Yurtdışı seyahatlerinde üçüncü sırada ise İsviçre yer aldı.

Ancak istatistiklere göre, Avrupalıların seyahat konusundaki ilk tercihi yine de Avrupa ülkeleri. Zira 2014 yılında, Avrupa Birliği'ndeki konaklama rezervasyonlarının yüzde 90'ı Avrupalı turistler tarafından yapıldı.

Avrupa'da nereye seyahat ediliyor?

Eurostat'ın verileri, Avrupa'ya Avrupa dışından gelen turistlerin ilk tercihinin yüzde 17,5'lik oranla İtalya olduğunu ortaya koydu. İtalya'yı yüzde 13,9 ile İngiltere, yüzde 13,5 ile İspanya ve yüzde 12,2 ile Fransa izledi.