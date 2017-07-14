T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye Alman milletvekillerinin ziyaret iznini iptal etti

Türkiye'nin Alman milletvekillerinin Konya'daki askeri üste bulunan Alman askerlerini ziyaret iznini iptal ettiği bildirildi. 7 vekilden oluşan heyetin pazartesi günü Konya'ya gitmesi planlanıyordu.

14 Temmuz 2017 20:32

Der Spiegel dergisi, Türkiye'nin Alman milletvekillerinin temmuz ayında Konya'daki NATO askeri üssüne ziyaretini yine engellediğini yazdı. Milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini 17 Temmuz'da ziyaret etmeleri bekleniyordu.

Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı ziyarette bulunacak milletvekillerini telefonla bilgilendirdi. Almanya'nın iptal nedeniyle NATO nezdinde bir şikâyette bulunduğu bildirildi. Yeni bir ziyaret tarihinin ise verilmediği kaydedildi.

Alman Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, dpa'ya yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin ikili ilişkilerin şu anki durumu ışığında ziyaretin ertelenmesini istediğini söyledi.

Türkiye ile Almanya arasında daha önce Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'ne ziyaretlerine izin verilmemesi nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Bunun üzerine Federal Kabine 7 Haziran'da Alman askerlerinin İncirlik Askeri Üssü'nden çekilmesini onaylamış ve Alman askerlerinin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne nakledilmesine karar verilmişti.

Suriye sınırına yakın Azrak'da bulunan Muvaffak Salti Hava Üssü Amman'a 150, Suriye sınırına ise 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Üssün konumu, Alman tornadolarının Suriye ve Irak'taki keşif uçuşlarına uygun düşüyor. IŞİD karşıtı koalisyona katılan ABD ve Hollanda da aynı üssü kullanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türkiye AlmanKonyaAlmanSpiegelKonya NATOKonya AlmanTemmuzAlmanya Dışişleri BakanlığıNATOFederal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang HellmichDışişleri BakanlığıTürkiyeAlmanyaFederal KabineHaziran Alman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24