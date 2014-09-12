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Ekonomi
Deutsche Welle

Alışveriş yapmak isteyenler en çok Türkiye'yi tercih ediyor

Bir araştırmaya göre, Türkiye tatilde alışveriş yapmak isteyenler için en önemli merkezlerden biri

12 Eylül 2014 18:18

ITB Berlin ve IPK International tarafından yapılan araştırmaya göre,  yurtdışına yapılan her üç yolculuktan birinde alışveriş önemli bir rol oynuyor. Tatilde alışverişin rolünün incelendiği araştırmada, sadece Asyalılar değil Güney Amerikalılar da tatil bölgelerinde en fazla alışveriş yapanlar arasında ön sıralarda yer aldığı belirlendi. 

Araştırmada, en fazla alışveriş yapanlar arasında ilk sırada Çinliler var. Onları Malezyalılar ve Hintliler izliyor. Bu ülkelerden yurt dışına seyahat edenlerin yüzde 50'si için alışveriş tatilin çok önemli bir parçası.

Alışveriş aynı zamanda, Meksika, Arjantin ve Şilililer için de önemli bir yere sahip. ABD'lilerin ise yüzde 30'u tatilde alışverişe önem veriyor.

Avrupalılara bakıldığında tatilde alışveriş, en çok Finlandiyalılar ve ardından Almanlar, Fransızlar, İsveçliler ve Ruslar için önemli. Ancak İngiliz ve İtalyanlar için tatilde alışveriş fikri o kadar da cazip değil.

 

Alışveriş destinasyonları

 

Dünya genelindeki en önemli alışveriş destinasyonları, Batı Avrupa, Asya ve ABD'de yer alıyor. Batı Avrupa'daki en önemli alışveriş destinasyonları arasında Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya sayılıyor.

Asya'da Çin, Tayland, Singapur ve Güney Kore alışveriş meraklılarının tercihleri arasında.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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