Türkiye aleyhine AİHM’e açılan davalar 10 yılda 4 kattan fazla arttı

Adalet Bakanlığı'nın, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın, önergesine verdiği yanıta göre, 2006 yılında AİHM’e Türkiye aleyhine 2328 dava açılırken, 2016 yılında bu rakam 8308 oldu.

AİHM’in ihlal kararları nedeniyle Türkiye sadece 2016 yılında 3.938.715.00 Avro tazminat ödemeye mahkum edildi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın AİHM'e ödenen hak ihlali cezaları ile ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Türkiye’de adaletin askıya alındığı gerçeği Adalet Bakanlığının önergeme vermiş olduğu cevap ile bir kez daha kesinlik kazanmıştır. 2006 yılında AİHM’e Türkiye aleyhine 2328 dava açılmışken, 2016 yılında bu rakam 8308 olmuştur. Her geçen gün hak ihlallerinin arttığı bir ülke gerçeği maalesef rakamlarla da ortadadır.

AKP iktidarı döneminde maalesef mahkemeler tarafsızlık yetisini kaybetmiştir. Adalet Bakanlığının AİHM raporlarını baz alarak verdiği cevaba göre en çok “ Adil Yargılanma Hakkının ihlal edilmesi ile ilgili Türkiye ceza ödemeye mahkum edilmiştir. Bu sıralamayı özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin ihlaller izlemektedir. Türkiye’de adalet sisteminin işlemediği, tüm dünya mahkemelerinin tanıdığı AİHM verileri ile bir kez daha kanıtlanmıştır. Adalet için Ankara’dan İstanbul’a yürüyüşümüzün ne kadar haklı bir eylem olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Ekonomi iflas etmiş durumda diyoruz kızıyorlar. Sonra bir gecede Motorlu Taşıtlar Vergisini Yüzde 40 arttırarak ödenek yaratmaya çalışıyorlar. Yine Bakanlığın soru önergeme verdiği cevapta AİHM’e ödenen cezalar apaçık ortada.

2006 yılında: 13.847.145.88 TL

2007 yılında 26.221.883.85 TL

2008 yılında 10.391.440.84 TL

2009 yılında 11.662.799.72 TL

2010 yılında 33.099.333.12 TL

2011 yılında 37.137.069.80 TL

2012 yılında 10.135.597.00 TL