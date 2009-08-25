Türkiye alev alev

Türkiye’de eş zamanlı olarak görülen 17 ildeki orman yangınları dikkat çekti!



Çevre ve Orman Bakanlığı, önceki gün 17 ilde çıkan orman yangınlarında toplam 903 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.



- Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Güzören köyü yakınlarında dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınında 400 hektarlık alan zarar gördü. Yangına karadan 10 arazöz ve yangın söndürme işçileri, havadan 5 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildi. İki ev tedbir amacıyla boşaltıldı.



-Yalova’nın Armutlu ilçesinin Hayriye köyü yakınlarındaki otluk alanda önceki gün çıkan yangında 40 haneli bir tatil sitesi kısmen zarar gördü. Dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanda etkili oldu. Alevlerin Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Fıstıklı- Kapaklı arasında bulunan yaklaşık 50 yazlık konutun bulunduğu binalara yaklaşması korkuya neden oldu.



Bu sırada Yalova Valisi Mehmet Ersoy’un, kendisine verilen yanlış bilgi sonucu ‘Özturunç Sitesi’nde bulunan 40 evin tamamen yandığını’ açıklaması paniğe neden oldu. Yangın devam ederken Ersoy, “Tek sevindirici gelişme, bana verilen bilginin yanlış olması. Özturunç Sitesi yanmadı” dedi. Bu açıklama, sitede oturan yakınlarına ulaşamayanları rahatlattı.



-İzmit’te merkeze bağlı Akpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan yangın evlere yaklaşık 200 metre uzaklığa kadar yaklaştı. Yangında 100 hektardan fazla alan tahrip oldu. Alevler, Mersincik Mahellesi’ne yaklaşınca evler boşaltıldı. İki eve alevler ulaşmasına rağmen itfaiye ekipleri kısa sürede evlerdeki yangınları söndürdü.



Yangınla ilgili olarak Mersincik Mahallesi’nde oturan ve ormanlık alanda çalı çırpı yakarken ateşi kontrol edemeyince yangına neden oldukları iddia edilen baba-oğul oldukları belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.



Köyler boşaltıldı



-Bursa’nın Büyükorhan ile Balıkesir’in Dursunbey ilçesi sınırındaki Akçasaz köyü yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında önceki gün çıkan yangın nedeniyle Kuzköy ve Tezlik köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangında yaklaşık 13 hektar orman alanı zarar gördü.



-Antalya’nın Serik, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde çıkan 3 ayrı yangında 25 hektar ormanlık alan zarar gördü.



-Denizli’nin Başkarcı beldesi Ornaz Vadisi’ndeki ormanlık alanda önceki gün çıkan yangında 20 hektar orman alanı zarar gördü.



-Manisa Yuntadağ Avdal köyü yakınlarında çıkan yangında 3 hektarlık kızıl çam ormanı kül oldu.



-Hatay’ın İskenderun ilçesinin Madenli köyü Derekuyu mevkiindeki yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

