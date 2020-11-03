Türkiye Aile Meclisi’nden ‘Feminist Alfabe’ kitabına suç duyurusu: Af Örgütü yasaklansın, feminist terör örgütleri!

Uluslararası Af Örgütü'nün 'toplumsal cinsiyet eşitliği' içerikli "Feminist alfabe" çocuk kitapları suç duyurusuna konu oldu.

Daha önce CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, avukat Kezban Hatemi ve eski AKP’li Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Aşkın Asan hakkında İstanbul Sözleşmesi'ni savundukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Türkiye Aile Meclisi'nin başkanı Adem Çevik bu kez de Uluslararası Af Örgütü yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 Ekim tarihli ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede "Feminist Alfabe isimli" çocuk kitaplarının müstehcenlik suçu işlediği iddia edildi.

Dilekçede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2019 yılında yaptığı "ABD Ankara'daki LGBT derneğine 22 milyon dolar yardım yaptı" açıklamasına atıf yapılarak feminist kadın STK'lar " terör örgütü" olarak nitelendirildi.

Aynı dilekçede eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve şu an Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de hedef alınarak "Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası EBRD'nin Koç Grubu topluluğuna ve Fatma Şahin'in başkanı olduğu Türkiye Belediyeler Birliğine 11 milyar Euro para aktardığı" iddia edildi.

İmla hataları ile dolu dilekçede toplumsal cinsiyet eşitliğinin "eşcinselliği teşvik" ettiği savunularak "Türkiye'ye operasyon çekildiği" öne sürüldü.

Suç duyurusu dilekçesinde Uluslararası Af Örgütü yöneticilerinin "halkı kin nefret düşmanlığa sevk", "müstehcenlik", "suç işlemek amacıyla organize suç örgütü kurmak ve yönetmek", "terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "casusluk suçu" iddiasıyla yargılanması istendi.

Dilekçeye konu "Feminist Alfabe" kitapları "sapık" olarak nitelendirildi.

Dilekçede iddialara ilişkin haber kaynağı olarak da Hüda-Par'a yakın yayın organı İlkha haberleri gösterildi.

Dilekçede ayrıca "Soruşturma sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak şüpheli derneğin ve sponsoru ve partneri olduğu kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması ve banka hesaplarının dondurulması" talep edildi.