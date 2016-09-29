Türkiye, AİHM'in hak ihlali kararlarıyla 3 yılda 12 milyon Euro tazminat ödedi

Adalet Bakanlığı, Türkiye’nin haksız bulunduğu ve tazminat ödediği davalara ilişkin 3 yıllık verileri açıkladı. Verilere göre AİHM kararlarıyla 2013 yılı haziran ayından bu yana 11 milyon 974 bin 531 Euro tazminat ödendi. Anayasa Mahkemesi tarafından 2016 yılı mart ayına kadar verilen ihlal kararlarında ise devlet 12 milyon 449 bin 730 TL tazminat ödedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilen Türkiye aleyhine kararlar adil yargılanma hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, özel hayata saygı hakkı, etkin soruşturma hakkına ilişkin.

Anayasa Mahkemesi'nden 784 ihlal kararı

Birkan Bulut’un Evrensel’de yer alan haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından 2015 yılı aralık ayında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması talebiyle verilen soru önergesine yanıt geldi. Türkiye devletinin AİHM ve Anayasa Mahkemesine yapılan kaç başvuruda haksız bulunduğu, ne kadar tazminat ödediğine ilişkin Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı verileri açıkladı. Adalet Bakanlığından verilen yanıtta, AİHM’ye yapılan başvuruların karara bağlandığı yıla göre hazırlandığı belirtildi. Buna göre; AİHM tarafından Türkiye aleyhine 2012 yılında 117, 2013 yılında 118, 2014 yılında 94 ve 2015 yılında 79 ihlal kararı verildiği açıklandı.

İhlal kararlarının, adil yargılanma hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, özel hayata saygı hakkı, etkin soruşturma hakkına ilişkin maddeler kapsamında verildiği belirtilen yanıtta, “Bakanlığımız, AİHM kararları gereği tazminat ödemelerine 1 Haziran 2012 tarihinde başlamıştır. AİHM tarafından verilen tazminat kararı, dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu yapılan ödemeler dahil olmak üzere başvuranlara, 1 Haziran ve 31 Aralık 2012 tarihleri arasında 1 milyon 707 bin 60 avro, 2013 yılında 3 milyon 963 bin 11 avro, 2014 yılında 4 milyon 801 bin 306 avro, 2015 yılında 1 milyon 503 bin 154 avro tazminat ödendiği bakanlığımız kayıtlarından anlaşılmıştır” denildi.

Tanrıkulu’ya verilen yanıtta Anayasa Mahkemesinin kararları ve ödenen tazminatlara ilişkin Maliye Bakanlığı verilerine de yer verildi. Maliye Bakanlığı verilerine göre de Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 784 ihlal kararları için bakanlık tarafından 09 Mart 2016 tarihi itibariyle 12 milyon 449 bin 730.55 TL ödeme yapıldı. Yapılan her ödemeye binaen Bakanlık tarafından rücu hususunda ilgili idarelere yazı yazıldı. Ancak kayıtların incelenmesi neticesinde idarelerin rücuen tazminat davası açılması hususunda bakanlığa ilettiği herhangi bir talimatın bulunmadığı ifade edildi.