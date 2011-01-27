Türkiye, AİHM'e mahkûm olan ülkeler arasında birinci

T24 - Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) geçen yıl en fazla mahkum olan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.



AİHM Başkanı Jean Paul Costa, bugün AİHM'in 2010 yılı çalışmalarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.



Costa'nın verdiği bilgilere göre, 2010'da Türkiye hakkında, 278 davada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesinin ihlal edildiğine hükmedildi.



Türkiye'yi, 217 davayla Rusya, 143 davayla Romanya, 109 davayla Ukrayna, 107 davayla Polonya izledi.



AB ülkelerinden İtalya hakkında da en az bir maddeden ihlal olmak üzere 98 davada mahkumiyet kararı çıktı.



Costa, basın toplantısında yaptığı açıklamada, AİHM'e gelen başvuruların 2010'da bir önceki yıla oranla yüzde 7 artış gösterdiğini belirterek, giderek artan iş hacminin AİHM içindeki reformları kaçınılmaz kıldığını söyledi.



AİHM Başkanı, nisan ayında İzmir'de düzenlenecek olan toplantıda, reform konusunu ayrıntılı bir şekilde ele alacaklarını belirtti.



AİHM'e geçen yıl özeklikle siyasi mülteci ve göçmenlerin sınır dışı edilmelerini önlemek için ''ihtiyati tedbir'' talebiyle gelen başvurularda büyük patlama yaşandığını belirten Costa, geçen yıl bu yönde gelen başvuruların sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 53 artarak, 3600'e çıktığını söyledi.





