Türkiye-Afrika STK forumu İstanbul'da başladı

Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından düzenlenen ''Türkiye-Afrika Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Forumu'' 45 Afrika ülkesinden toplam 100 kuruluş temsilcisinin katılımıyla başladı.



Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumun açılışında konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, forumda tartışılacak ekonomi ve kalkınma, eğitim ve sağlık, kültür, turizm ve çevre konularında elde edilecek bilgilerin, Türkiye-Afrika iş birliğine ciddi bir ivme kazandıracağını söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi Afrika coğrafyasında da insan kaynaklı afetlerin ve doğal afetlerin arttığına dikkati çeken Küçükali, ''Türkiye Cumhuriyeti, Afrika'daki ülkelerle iyi ikili ilişkileri bulunmaktadır.



Türk Kızılayı da Afrika'daki Kızılay ve Kızılhaç dernekleriyle ile son derece yakın bir iş birliği ve koordinasyon halindedir'' dedi. Küçükali, Türk Kızılayı'nın, Afrika'daki ihtiyaç sahiplerini yalnız

bırakmadığını vurgulayarak, Sudan, Somali ve Çad başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde doğal afetler ve çatışmalar sonrasında yardım çalışmaları yürüttüğünü söyledi.



Forum, yarın sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek