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Politika

Türkiye Adalet Partisi kuruldu

05 Temmuz 2010 10:11

T24 - Türkiye Adalet Partisi, yaptığı yazılı açıklamayla kuruluşunu ilan etti.

Partinin Genel Başkanı Alper Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Siyaset bize ne verecek değil biz siyasete neler kazandıracağız' sözünü ilke edinerek, dinamik, akademisyen ve halkın içinden gelen yeni yüzlerle çıktık yola'' ifadelerine yer verildi.

Partinin 28 il ve ilçe teşkilatlanma yapısının bitirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Türk devletinin dış oyunlara karşı kaldığı basiretsizlikler, devlet bekasını temelinden tahrip eden bu tür olayların niceleri. Yüce Türk Milletini artık bu yolsuzluğun, haksızlığın ve yoksulluğun karşısında dur demeye çağırıyoruz ve çözüm için Türkiye Adalet Partisi'nin kurulduğunu ilan ediyoruz.

Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, ayrıştırmadan, bölüştürmeden tek millet tek devlet anlayışıyla bu kötü düzene, devletin malı deniz zihniyetine dur demeye geliyoruz.

'Büyük Türkiye Güçlü Türkiye Adalet İçin El Ele' sloganıyla meydanlarda omuz omuza Türk halkı ile buluşacağız. Türkiye'mizi deniz sananlara bu cennet vatanın kutsal mücadelelerle kurulan bir okyanus olduğunu hatırlatarak, pislikleri dalgalarla kıyıya atacağımız gün Türkiye Adalet Partisi'nin, Türk milletinin iktidara geleceği gündür. Bu inanç ile hepinizi en kalbi duygularımızla selamlıyor, kutlu günde buluşmak üzere diyoruz.''

Partinin kurucuları şu isimlerden oluşuyor:

''Genel Başkan Alper Polat, Teşkilat Başkanı Taki Gümüş, Genel Başkan Yardımcısı Nedim Doğan, Hanife Can, Serpil Ar, Hasan Çaparoğlu, Dilek Tekin, Hıdır Çelik, Emine Turhan, Kürşat Yılmaz, Savaş Tokatlı, Alkan Kara, Erol Mesut, Ahmet Kaçıran, İlker Çakıroğlu, Fatih Balık, Ziya Akgün, Harun Karabulut.''


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