Türkiye Adalet Akademisi'nde ders veren Yargıtay Hâkimi'nden  hâkim/savcı adaylarına "öneriler": Kadınların ifadesini alırken dikkatli olun, erkek memurları etkilemeye çalışırlar

Türkiye Adalet Akademisi'nde hâkim adaylarına ders verdiği belirtilen Yargıtay Tetkik Hâkimi Asım Kaya, "Cumhuriyet Savcısının Etkin Soruşturma Yapma Görevi" adlı kitapta "kadınların "erkek memurları etkilemeye çalıştıkları, bunu da kadınlığın etkileme gücünü kullanarak yaptıkları"nı öne sürdü.

Ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre, Kaya, Eylül 2020 tarihinde "Cumhuriyet Savcısının Etkin Soruşturma Yapma Görevi" adlı 351 sayfalık bir kitap çıkardı. Seçkin yayınlarından çıkan kitapta, soruşturma konusu üzerinde duruldu. Kitabın "Etkin Soruşturmanın Hukuka Aykırı Delillerle İlişkisi, Etkin Soruşturmaya İlişkin Yargı…" başlıklı 3. Bölümünün 259. Sayfasında, kadınları aşağılayan şu ifadeler yer aldı:

"Kadınların ifadesinin alınmasında bazı hususlara dikkat edilmesi önerilmektedir. Birincisi, kadınların erkek memurları etkilemeye çalışmalarıdır. Bunu kadınlığın etkileme gücünü kullanarak yaptıkları belirtilir. İkincisi kadınların saflığı oynamalarıdır. Üçüncüsü, kadınlardaki kötü hafıza özelliğinin kötüye kullanılmasıdır. Dördüncüsü olarak da ağlama, bayılma ve fenalaşma hallerinin kullanılmasıdır. Gerçek bir bayılmanın, kesin işareti olarak aniden ve göze çarpan sararmalar olduğu ifade edilir. Kadın şüphelinin ifadesi alınırken gerekli olmasa da tutanağı tutmak için kadın bir memurun görevlendirilmesi önerilmektedir. Bunun nedeni ise, daha sonra ifade alınanın hukuka aykırı davranışlar yaptığı iddiasında bulunulmasının önüne geçilmek istenmesidir."

Kitabın yazarı Asım Kaya: Eleştiriler ikinci baskıda dikkate alınacak

Öte yandan kitabın yazarı Asım Kaya, sosyal medya hesabından "Değerli okurlar, atıfların orijinal metnini soran arkadaşlar için paylaşıyorum. Atıfların büyük bir kısmı Alman hukuku kaynaklı. Akademik bir çalışmada, övgü kadar yerginin de önemli olduğunu biliyorum. Söz konusu eleştirileriniz, kitabın 2. basısında dikkate alınacaktır" açıklamasını yaptı.