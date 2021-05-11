Türkiye açılmaya hazır mı?

Batu Bozkürk
Tam kapanma sonrası koronavirüs tablosu nasıl değişti?
Türkiye koronavirüs vakalarının yüksek seviyede seyretmesi ile 29 Nisan'da tam kapanmaya gitti. O günkü veriler 339 vefatın ve 37 binin üzerinde yeni vakanın olduğunu söylüyordu. Vaka sayısı 16 Nisan'da 63 bin 82 ile pik yapmış, 13 Nisan'da kısmi kapanma başlamıştı. Kapanmanın ardından vaka sayılarında bir düşüş trendi başladı. 29 Nisan'la birlikte bu trend hızlandı. Vaka sayısı önce 30 binin, ardından 20 binin altına düştü. 10 Mayıs'ta ise vaka sayısı 13 bin 604, hasta sayısı bin 734 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazartesi akşamı açıkladığı haftalık insidans verilerinde de düşüşün olduğuna işaret etti.