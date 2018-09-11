“Türkiye Açık Bilim Zirvesi”nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) işbirliği ile düzenlenen “Türkiye Açık Bilim Zirvesi” açık bilim ve açık inovasyon konuları tartışıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Zehra Sayers’in katılımıyla gerçekleşen zirvenin açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Şirin Tekinay, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal, YÖK Başkan Danışmanı Sezer Şener Komşuoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen yaptı.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, konuşmasında açık inovasyonu endüstri perspektifinden değerlendirerek şunları söyledi:

“Herkesin herkesle rekabet ettiği, çimento şirketlerinin sigorta satabildiği; otomotiv, bankacılık, sağlık, enerji gibi sektörlerde dünyadaki iş modellerinin sorgulandığı ve tekrar tanımlandığı bir dönem yaşıyoruz.

“Bir taraftan da açık inovasyonu konuşuyoruz; ekosistemi konuşuyoruz. Hep birlikte yaratacağımız ve paylaşacağımız yeni platformlar, yeni alanlar oluşturup, ülke ekonomisini bunların etrafında toplama noktasına gelmeliyiz. Bu bakımdan AB’ye çapalanma çabalarının çok doğru olduğunu ve yürekten desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Paylaşımlı bir yapının, veri erişiminin hızlandığı ve verinin yerinde kullanıldığı bir akademi dünyasının oluşmasını; ayrıca iş dünyasında da verinin kullanılmasını, veri üzerinden yapılacak iş modellerinde şirketlerin birbirleriyle paylaşımlı olmasını da çok önemsiyorum.”

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal, zirvenin açılışını “Daha güzel bir gelecek için Açık Bilim” başlıklı sunumu ile yaptı. Dünyadaki yayın ve atıf sayılarından bahseden Gürdal, Türkiye’nin yayın görünürlüğünü artırması için en önemli unsurlardan birinin açık erişim konusu olduğunu belirtti.

YÖK Başkan Danışmanı Sezer Şener Komşuoğlu, genç kuşakların iyi yetişebilmesi için, yükseköğretim politikalarını sürdürürken 4.0 endüstri devrimini, sürdürülebilir kalkınmayı, dijital dönüşümü ve bölgesel kalkınmayı düşünerek hareket ettiklerini dile getirdi.

Açık erişim ve açık bilime ihtiyacın sadece akademi dünyasında değil, iş dünyasında da yerini bulacağına inandığını vurgulayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal şöyle konuştu:

“TÜBİTAK özellikle yakın dönemde yapmaya çalıştığı yüksek teknoloji ürünlere yönelik hem teknoloji geliştirmeye hem de ürün geliştirmeye yönelik yeni süreçler başlattı.

“Özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz ile birlikte oluşturulmuş olan modeller bunun üzerine. Artık Türkiye\'nin, yerli ve milli ürünler geliştirmek için kendi programları var. Bunlara yüksek teknoloji platformları diyoruz. Bu toplantı açık inovasyona katkı sağlamak için açık bilim, açık bilime katkı sağlamak için de açık erişim yaklaşımını gündeme getirilip tartışıldığı bir toplantı.”

Zirve, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Şirin Tekinay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk’ün katıldığı “Açık Bilim ve İnovasyon” paneli ile son buldu. (Fotoğraflı)