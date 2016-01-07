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Dünya
Deutsche Welle

'Türkiye AB'yi tatmin etmedi'

Ankara ile varılan anlaşmaya rağmen Avrupa'ya sığınmacı akınının devam etmesi Brüksel'in tepkisine yol açtı.

07 Ocak 2016 16:33


AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, düzenlediği basın toplantısında sığınmacı kriziyle ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sığınmacı akınının azaltılmasını kıstas olarak aldıklarını belirten Timmermans, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısında düşüş olmakla birlikte bunu yetersiz bulduklarını söyledi. Timmermans, hâlâ bu alanda atılacak çok adım olduğuna dikkat çekti.

Timmermans şöyle konuştu: "Türk yetkililerle işbirliğimiz olumlu. İşbirliğini daha etkin kılmanın yollarını araştırıyoruz. İlk sonuçlar cesaret verici olmakla birlikte, henüz tatmin ediciliğin çok ötesinde."

AB-Türkiye anlaşması

Avrupa'ya mülteci akınını durdurmak için aylardır AB ile Türkiye arasında süren pazarlıkta kasım ayında anlaşma sağlanmıştı. Avrupa'ya göçmen akışını kesecek önlemleri alması halinde Türkiye'ye 3 milyar euro mali yardım, vize kolaylıkları ve üyelik müzakerelerine tekrar hız verilmesi sağlanacak. Türkiye, AB'den sağlanacak yardım karşılığında daha fazla sığınmacıyı ülkesinde ağırlayacak ve Yunanistan sınırını daha iyi koruyacak.

Haziran 2016’dan itibaren Türkiye geri kabul anlaşmasını devreye sokacak. Yol haritasının tüm unsurlarının karşılanması şartıyla vize muafiyeti Ekim 2016’da başlayacak.

'Sığınmacı bombardımanı'

Yunanistan geçen hafta her gün binlerce sığınmacının Yunan adalarına geçtiği gerekçesiyle Türkiye'yi eleştirmişti. Göçten sorumlu Yunanistan Başbakan Yardımcısı Yanis Mouzalas, "Türkiye akının önünü almıyor. Şiddetli fırtınaya rağmen günde 4 bin sığınmacı bombardımanına tutuluyoruz. Bu normal olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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