-TÜRKİYE AB'YE LİMANLARDAN GİRECEK GAZİANTEP (A.A) - 22.11.2010 - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye kabul edilmesine tanıtım yoluyla katkıda bulunmak amacıyla başlatılan ''Türkiye Yüzer Gemisi'' projesinin hazırlıkları sürüyor. Proje sorumlusu İLOR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ülkügüner, yaptığı açıklamada, ''kapsamı, anlamı ve hedef kitlesiyle Türkiye'nin en büyük tanıtım projesi'' olarak tanımladığı ''Türkiye Yüzer Sergisi Projesi'' kapsamındaki çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ülkügüner, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasına önemli katkı sağlayacağına inandığımız projemizle 2 gemimiz, 14 Avrupa ülkesinde, 15 limanı ziyaret ederek ülkemizi tanıtacak, Türkiye'nin Avrupa için yük değil güç olduğunu gözler önüne serecek'' dedi. Proje için ''bu bir Türkiye projesidir'' diyen Ülkügüner, ''Bu gemide kalbi Türkiye için çarpan herkese yer var, gelişmiş Türkiye'yi Avrupa'da tanıtacağımız projemize çok önemli katılım oldu'' diye konuştu. Ülkügüner, projede yer almak isteyen şirketlerle kamu kurum ve kuruluşlarını Türkiye Yüzer Gemisi organizasyonuna başvuruda bulunmaya davet ederek, geminin yola çıkış amacının ''her alanda büyük gelişmeler kaydetmiş'' Türkiye'nin fotoğrafını Avrupa'ya taşımak olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 28 olan yaş ortalaması ile Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğuna dikkati çeken Ülkügüner, projeleriyle Türkiye'yi sinerjisiyle ve enerjisiyle limanı bulunan Avrupa ülkelerine tanıtacaklarını bildirdi. - HER LİMANDA 25-30 BİN ZİYARETÇİYE KAPILARINI AÇACAK - Türkiye Yüzer Sergisi Projesi'nin açılışının 7 Mart 2011'de İstanbul'da yapılacağını ifade eden Ülkügüner, sözlerini şöyle sürdürdü: ''8 Mart'ta gemilerimiz yola çıkacak. İki gemimiz olacak. Bir gemide Türkiye Yüzer Sergisi olacak, diğer gemi organizasyona katılacakları taşıyacak. Yolculuk Yunanistan ile başlayacak ve İsveç'te bitecek. Gemimiz her limanda 2 gün kalacak ve her limanda tahmin ediyoruz 25-30 bin ziyaretçiye kapılarını açacak. Projemize katılım başvurularını Temmuz ayından bu yana kabul ediyoruz. Çok önemli bir katılım oldu ve önümüzdeki 2 ay içinde başvuruların tamamlanmasını bekliyoruz. Daha sonra projemizi gemimizin uğrayacağı Avrupa kentlerinde tanıtmak için yoğun tanıtım çalışmaları yapacağız. Çok geniş bir kitleye davetiye göndereceğiz, o kentlerde yayımlanan gazetelere ilanlar vereceğiz, caddelerdeki bilboardları projemizin tanıtım afişleriyle donatacağız.'' Ülkügüner, Türkiye Yüzer Sergisi'nde Türkiye'nin seçkin 400 dolayında firmasının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının yer alacağını ifade etti. Proje kapsamında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) her limandan naklen yayın yapmasının planlandığını kaydeden Ülkügüner, hazırlanacak belgeselin 7 bölüm halinde televizyonlardan yayınlanacağını belirtti. Ülkügüner, projeye katılanları taşıyacak olan gemide Türk müziği konserleri düzenleneceğini, Türk yemeklerinin sunulacağını, Türkiye'nin tekstilde kaydettiği gelişmeyi gözler önüne serecek defileler gerçekleştirileceğini kaydetti. Ülkügüner, Türkiye Yüzer Sergisi'nin 12 bin mil dolayında bir mesafe katedeceğini, Türkiye'nin en büyük markalarının Türkiye'yi tanıtmak için yapacağı uzun yolculuğun 21 Nisan 2011'de sona ereceğini bildirdi. - 14 ÜLKEDE 15 LİMAN - Toplantıda verilen bilgiye göre Türkiye Yüzer Sergisi Projesi, 7-8 Mart 2011'de İstanbul'da yapılacak açılış ve sergi sonrasında Yunanistan'ın Pire limanından başlayarak İtalya'nın Napoli, Fransa'nın Marsilya ve Le Havre, İspanya'nın Barselona, Portekiz'in Lizbon, İngiltere'nin Londra, Belçika'nın Anvers, Hollanda'nın Amsterdam, Almanya'nın Hamburg, Danimarka'nın Kopenhag, Polonya'nın Gdansk, Letonya'nın Riga, Finlandiya'nın Helsinki ve İsveç'in Stokholm limanlarını ziyaret edecek. Sergi gemisi olarak Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından kiralanarak Tekirdağ Toulon arasında hizmete sokulan 2009 yapımı modern Ro-Ro gemisi kullanılacak. Gemi biri açık 3'ü kapalı 4 katında 12 bin metrekarelik sergi alanına sahip bulunuyor. Türkiye Yüzer Sergisi'ne katılacak kamu ve özel sektör temsilcileri, sergi görevlileri, medya mensupları, sanatçılar ve diğer katılımcıların seyahat ve konaklamalarını sağlamak üzere Ankara Feribotu sergi gemisine eşlik edecek. Merkezi yönetim, özel sektör ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek Türkiye'nin Yüzer Sergisi Projesinde, farklı sektörlerin yer alması sağlanarak Türkiye'nin her alandaki zenginliği Avrupalılarla buluşturulacak. Sergi 27 AB üyesi ülkenin toplam 500 milyonluk nüfusunun 420 milyonuna ulaşabilecek. Sergide tarihi ve coğrafi tanıtım, devlet yapısı, anayasa, hukuk düzeni, kamusal hizmetler, dünyada Türkiye makro ekonomik gelişmeler, dünyaya açılan Türk sanayisi, turizm potansiyeli, doğrudan yatırım olanakları, müteahhitlik hizmetleri, enerji, madencilik, tarım ve hayvancılık, ormancılık, ulaştırma, haberleşme gibi alanlardaki potansiyel, eğitim, bilim ve sağlık, kültür-sanat alanlarında geniş kapsamlı bir tanıtım amaçlanıyor. Proje kapsamındaki kültürel ve sanatsal sergiler arasında ise Fotoğraflarla Türkiye, Anadolu Medeniyetleri, Görsel Sanatlar, Geleneksel Türk El Sanatları ile AB ve Türkiye ilköğretim öğrencileri 'Barış ve Kardeşlik Konulu' Resim Yarışması sergileri bulunuyor. - DÜNYADAKİ İLK ÖRNEĞİ ATATÜRK'ÜN EMİRLERİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Türkiye Yüzer Sergisi Projesi'ne, 1926 yılında Atatürk'ün emirleri ile hazırlanmış ve dünyada uygulanan ilk yüzer sergi olarak Avrupa'nın 16 ülkesinde 16 limanı ziyaret eden ''Seyr-i Türkiye Yüzer Sergisi'' ilham kaynağı oldu. Türkiye Yüzer Sergisi Projesi tanıtım broşüründe, Türkiye Yüzer Sergisi Projesi'nin Akdeniz, Batı Avrupa ve Baltık ülkelerini kapsayan alanının Seyr-i Türkiye Yüzer Sergisi ile aynı limanlara düzenlendiği vurgulanarak, şu değerlendirmelere yer verildi: ''Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında birkaç tarım ürünüyle kısıtlı diş ticaretimiz olmasına karşın Atatürk, bu yüzer serginin 'genç Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıtmak' amacıyla düzenlendiğini ifade etmiştir. Bu nedenle hazırladığımız Türkiye'nin Yüzer Sergisi Projesi'ni 'Genç Türkiye Cumhuriyeti'nden (1926) modern Türkiye'ye (2011)' şeklinde de tanımlayabiliriz. Seyr-i Türkiye yüzer sergide o yıllarda Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri olan tarım ürünleri ile geleneksel el sanatları ürünleri sergilendi. Her limanda konserler veren Riyaset'i Cumhur Orkestrası Türkiye'nin çağdaşlaşma hedefini işaret etmişti. Türkiye Yüzer Sergisi bu hedefe ulaşıldığının en güzel göstergesi olacak. Modern ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin görkemli bir vitrini olarak nitelendirdiğimiz Türkiye Yüzer Sergisi, ülkemizin AB'ye tam üye olarak katılmasının Avrupa için önemli bir potansiyel ve kazanım olacağını vurgulayacak.'' Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı dış tanıtım organizasyonlarından biri olduğu ifade edilen Türkiye Yüzer Sergisi Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, YÖK Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon genel Müdürlüğü, Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği, İstanbul Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri ve Eskişehir Sanayi Odası tarafından destekleniyor. Türkiye'nin AB'ye tam üye olması ile Avrupa'ya katacağı potansiyelin somut olarak gösterilmesini amaçlayan Türkiye Yüzer Sergisi Projesinde birçok şirket de çözüm ortağı olarak yer alıyor.