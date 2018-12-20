“Türkiye, ABD'ye karşı diplomatik zafer elde etti”

İSTANBUL, (DHA)- ABD\'nin Suriye\'den çekilme kararını değerlendiren İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, “ABD’nin Fırat’ın Doğusu’nda Türkiye ile sahada karşı karşıya gelmemek adına geri çekildiğini söyleyebiliriz. Türkiye, ABD’ye karşı sahaya çıkmadan diplomatik anlamda çok önemli bir zafer elde etti” dedi.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik bir operasyon düzenlemeye hazırlandığı bu günlerde, ABD Başkanı Donald Trump, \'Suriye’de DEAŞ’e karşı zafer elde ettik, orada tek bulunma gerekçemiz DAEŞ ile mücadeleydi\' diyerek sosyal medyadan mesaj yayınladı. Aslında Beyaz Saray, Suriye’den çekilme takvimini 1 yıl önce açıklamıştı ve en geç 100 gün içerisinde çekilmenin tamamlanacağını duyurmuştu. Bu durumu değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, “Özellikle Fırat’ın Batısı’na yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda sahada gösterilen başarı, Fırat’ın Doğusu’nda da bir diplomatik zafer ile taçlandırılmıştır” dedi.

“ÇEKİLME KARARI İSRAİL’İN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATABİLİR”

Donald Trump’ın bu kararı almasının siyasi açıdan beklenmediğini dile getiren Rahmi İncekara, çekilme kararının İsrail’in güvenliğini tehlikeye atabileceğini söyledi. İncekara, “ABD’nin bölgede olması İsrail’in de güvenliğini sağlıyordu. ABD’nin bölgede İsrail’in koruyuculuğunu da üstlendiğini gözlemliyoruz. ABD’nin çekilmesiyle beraber İsrail’in güvenliği de merak konusu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da buna istinaden, ‘biz kendimizi koruruz’ şeklinde konuştu. Bu açıklama ABD’nin bölgeden çekilmesi konusunda iddiaları biraz daha güçlendiren bir söylem oldu” dedi.

“ABD’NİN KOLAYCA GERİ ÇEKİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Ankara ile Washington arasında, PYD-PKK’ya silah temin edilmemesi ve PKK/PYD’nin ABD üslerini kesinlikle kullanılmayacağına dair görüşmelerin de söz konusu olduğunu söyleyen İncekara, “PKK/PYD’ye verilen ağır silahların da toplanması gündemde. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan’ın bölgeye asker gönderme ihtimali söz konusu. ABD çekilirken bu ülkelerin asker göndermesi demek olayların başka boyuta taşınmasını da ifade etmektedir. Suriye’deki aktörlerin değişimi söz konusu olabilir. ABD’nin buradan kolayca çıkacağını düşünmüyorum. Bu söylemin bir yeni yıl müjdesi olarak Trump’ın halkına verdiği bir mesaj olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

“SORU İŞARETLERİ VAR”

Geri çekilme kararının PYD/PKK’yı etkileyeceğinin altını çizen İncekara, “ PYD/PKKtarafında tam anlamıyla bir üzüntü ve şok söz konusu çünkü en önemli destekçileri kendilerinden el çekmiş durumda artık. PYD/PKK kendilerini yalnız hissetmekteler. ABD’nin boşaltmış olduğu alanda ‘yeni bir terör örgütü mü türeyecek?’ konusunda ise soru işaretleri de var” dedi.

“TEMKİNLİ YAKLAŞMAKTA FAYDA VAR”

İncekara, ABD’nin tam anlamıyla geri çekilip çekilmeyeceği konusunda temkinlik yaklaşmak gerektiğini söyledi. İncekara, “Ankara, bu konuda oldukça temkinli. Küresel dış politika bu kadar değişkeniken bu söyleme direkt inanmak çok da akılcı bir davranış değil. ABD’nin yaklaşık 1 yıllıkprojeksiyon çerçevesi içerisinde 60 ve 100 günlük olarak Suriye’den çekilme gibi bir programı söz konusuydu fakat bu programın da ne zaman hayata geçeceği belirsizdi. Açıklamadan sonra bu detaylar biraz daha belli olmaya başladı. Özellikle ABD’nin önümüzdeki 21 günlük süreyle Suriye’den çekilme sürecini başlatacağı ifade edilmektedir” ifadelerini kullandı.

İncekara, dış politikada kararlı tutumu ve diplomasideki net tavrıyla Türkiye’nin artık ‘’masada da kazanırım’’mesajını verdiğini söyledi.