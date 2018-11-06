TÜRKİYE ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARINDAN MUAF

Nafiz ALBAYRAK - Mahmut Can EMİR / New York / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin birlikte yaptıkları açıklamada, İran yaptırımlarından Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, Tayvan, Japonya, Yunanistan ve İtalya’nın muaf tutulduğunu duyurdu.

Dışileri Bakanı Pompeo;

- İran Gemicilik ve Enerji Sektörü\'nden 200\'den fazla kişi ve geminin,

- 50 İran bankası ile 700\'den fazla İranlıyı,

- İran Hava Yolları ve 65\'ten fazla uçağı ve

- İran Atom Enerjisi Kurumu ile 23 yan kuruluş ve ilgili kişileri yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Avrupa ülkelerinin de İran yaptırımlarına uyması umduklarını söyledi ve İran\'a insani yardım amaçlı işlemlerin izin verileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Pompeo ve Mnuchin\'in açıklamaları