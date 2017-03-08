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BBC Türkçe

Türkiye ABD'li yardım kuruluşu Mercy Corps'un faaliyetini durdurdu

Türkiye'nin kararı sonrasında, ABD Dışişleri Bakanlığı "kaygılarımızı bildirdik" derken Mercy Corps, "Olayların bu noktaya gelmesi yüreklerimizi parçalıyor" yorumunu yaptı.

08 Mart 2017 17:59

Suriye'de yardım çalışması yapan en büyük kuruluşlardan ABD merkezli Mercy Corps'un Türkiye'deki faaliyetleri hükümet tarafından durdurulurken, örgütten ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan tepkiler geldi.

Türkiye hükümetinin faaliyetlerini gerekçe göstermeksizin durdurduğunu söyleyen Mercy Corps sözcüsü Christine Bragale, bugün örgütün internet sitesinde de yayımlanan açıklamasında, "Türkiye ve diğer ortaklarımızla beş yıllık işbirliği ardından olayların bu noktaya gelmesi yüreklerimizi parçalıyor" dedi ve Türkiye hükümetiyle diyaloğu sürdürmeye çalışacaklarını, Ankara'nın kararını değiştireceği umudunu taşıdıklarını ekledi.

Türkiye hükümetinin Mercy Corps'un faaliyet iznini hangi gerekçeyle iptal ettiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcü vekili Mark Toner ise, Mercy Corps'un Suriye'de zor durumdaki mültecilere insani yardım iletilmesinde "değerli bir ortak" olduğunu söyledi.

Sözcü vekili Toner, "Türkiye hükümetine Mercy Corps'un kapatılması ve bunun zor durumdaki nüfusa hayati önemdeki insani yardımın iletilmesine yapacağı etkiyle ilgili endişelerimizi bildirdik" diye konuştu.

Suriye'de 2013 yılından bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren Mercy Corps bu ülkede ayda 350 bin ila 500 bin arasında insana yardım ilettiğini söylüyor.

2014 yılının Nisan ayında Suriye hükümeti tarafından faaliyetleri yasaklanan Mercy Corps o tarihten beri hükümet kontrolü dışındaki alanlara yardım iletiyor.

Kuruluş Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yönelik de çalışma yapıyor ve sadece 2016 yılında Türkiye'ye sığınmış 100 bin Suriyeliye yardım ulaştırdığını kaydediyor.

Örgüt dünya çapında 40 ülkede faaliyet gösteriyor ve yalnızca geçen yıl savaşlardan, felaketlerden etkilenen 30 milyon insana ulaştığını söylüyor.

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