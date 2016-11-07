Türkiye, ABD'den 1 saat uzaklaşıyor

ABD'de yaz saati uygulamasının 6 Kasım 2016 Pazar günü (bugün) sona ermesiyle ABD-Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat artıyor.

ABD'de 6 Kasım Pazar günü (bugün) yerel saatle 02.00'da saatler bir saat geri alınacak. Böylece, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artacak. ABD'nin 'Doğu yakası Zaman Dilimi'nde bulunan New York, New Jersey, Washington D.C., Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 7 yerine 8 olacak.

Ülkenin 'Merkez Zaman Dilimi'nde bulunan Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 8'den 9'a çıkacak.

ABD'nin 'Dağlık Zaman Dilimi'nde bulunan Albuquerque, Denver, Salt Lake City kentleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 9 yerine 10 olacak. Ülkenin 'Pasifik Zaman Dilimi'nde bulunan Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle şehirleriyle Türkiye arasındaki fark ise 10'dan 11 saate çıkacak. ABD'nin Alaska eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'den 12'ye çıkarken, Hawaii eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı da 13'den 14 saate çıkacak. Söz konusu yeni saat farkları, ABD'de 12 Mart 2017 Pazar günü yaz saati uygulamasının başlamasına kadar devam edecek.