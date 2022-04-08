Türkiye-ABD ilişkileri: Masada neler var?

Türkiye-ABD ilişkilerinde Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle diplomasi trafiğinin hızlandığı bir dönem yaşanıyor. Bölge ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirerek dış politikada bir "restorasyon dönemi" inşa çabası içinde olan Türkiye ile ABD ilişkilerinin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ardından gelen Rusya'ya yönelik yaptırımlar, yeni işlerlik kazanan Stratejik Mekanizma, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi ve Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16 savaş uçaklarının olası satışı gibi konu başlıkları öne çıkıyor.
Rusya yaptırımları Türkiye'yi etkiler mi?
Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulama kararı alan ABD ve Batılı ülkeler bunları giderek ağırlaştırırken, Türkiye ise bu yaptırımlara uymayacağını açıklamıştı.
Rusya ve Ukrayna ile yakın ilişkileri bulunduğunu ve ikisinden de vazgeçmeyeceğini belirten Ankara, Montrö Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini ve barış için çabaladığını vurguluyor.
Washington ise bir yandan Ankara'nın kolaylaştırıcı rolünün önemli olduğunu söylerken, diğer taraftan Türkiye'ye Rusya'nın yaptırımları delmesine imkan vermeme konusunda dikkatli olma çağrısı yapıyor.