Türkiye, AB'nin güvenli seyahat listesine yine giremedi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini yeniden güncelledi. AB Konseyi, en son 30 Temmuz'da güncellediği listeden Fas'ı çıkararak tekrar yayımladı. Türkiye, güvenli seyahat edilebilir ülkeler listesine yine dahil edilmedi.

Daha önce seyahatin izin verildiği Fas'ın çıkarıldığı yeni listeye göre salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan AB'nin dış sınırları, Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Covid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek.

AB Komisyonu da üye ülkelere, evli olmayan çiftlere uygulanan yasakların kaldırılması için çağrıda bulundu. Seyahat kısıtlamalarının çok sayıda çifti etkilediğine dikkati çeken Komisyon, üye ülkelerin gecikmeden sorunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.