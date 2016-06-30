Türkiye-AB müzakelerinde yeni fasıl



Brüksel'de bugün AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakarelerinde "Mali Bütçe ve Hükümler" başlıklı ilgili 33'üncü fasıl açılacak. Yeni fasıl açılması, AB ile Türkiye arasındaki imzalanan mülteci anlaşmasının koşullarından biriydi. Ankara, Yunanistan'dan geri gönderilecek mültecileri kabul etmesi karşılığında üyelik müzakerelerinde yeni bir fasıl açılmasını talep etmişti.

Şimdiye kadar 15 fasıl

Brüksel'de düzenlenecek katılım toplantısına Türkiye adına AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, AB adına da AB dönem başkanlığını yürüten Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn katılacak.

AB ile Türkiye arasında 2005 yılından beri devam eden AB'ye katılım müzakerelerinde 35 müzakere başlığından 15'i şimdiye kadar açılmış durumda. Taraflar arasındaki müzakerelerde iki yıldır hiçbir başlık açılmamıştı. "Ekonomi ve Para Politikaları" başlıklı 17'inci fasılla ilgili görüşmeler de halen devam ediyor.

Vize muafiyeti

Mülteci anlaşmasında Türkiye'nin öne sürdüğü koşullardan biri de Türk vatandaşlarına AB'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasıydı. Brüksel'deki toplantıda vize muafiyeti konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ancak Ankara, AB'nin kriterlerinden biri olan Terörle Mücadele Kanunu'ndaki değişikliği yapmayınca vize muafiyeti planladığı gibi haziran ayında kaldırılmadı. Ankara'nın AB Komisyonu ile özel bir görüşme yapıp vize serbestisi konusunda bir yol haritası hazırlamayı istediği belirtiliyor.