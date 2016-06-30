T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye-AB müzakelerinde yeni fasıl

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki üyelik müzakelerinde uzun zaman sonra yeni bir fasıl açılıyor.

30 Haziran 2016 13:18


Brüksel'de bugün AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakarelerinde "Mali Bütçe ve Hükümler" başlıklı ilgili 33'üncü fasıl açılacak. Yeni fasıl açılması, AB ile Türkiye arasındaki imzalanan mülteci anlaşmasının koşullarından biriydi. Ankara, Yunanistan'dan geri gönderilecek mültecileri kabul etmesi karşılığında üyelik müzakerelerinde yeni bir fasıl açılmasını talep etmişti.

Şimdiye kadar 15 fasıl

Brüksel'de düzenlenecek katılım toplantısına Türkiye adına AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, AB adına da AB dönem başkanlığını yürüten Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn katılacak.

AB ile Türkiye arasında 2005 yılından beri devam eden AB'ye katılım müzakerelerinde 35 müzakere başlığından 15'i şimdiye kadar açılmış durumda. Taraflar arasındaki müzakerelerde iki yıldır hiçbir başlık açılmamıştı. "Ekonomi ve Para Politikaları" başlıklı 17'inci fasılla ilgili görüşmeler de halen devam ediyor.

Vize muafiyeti

Mülteci anlaşmasında Türkiye'nin öne sürdüğü koşullardan biri de Türk vatandaşlarına AB'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasıydı. Brüksel'deki toplantıda vize muafiyeti konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ancak Ankara, AB'nin kriterlerinden biri olan Terörle Mücadele Kanunu'ndaki değişikliği yapmayınca vize muafiyeti planladığı gibi haziran ayında kaldırılmadı. Ankara'nın AB Komisyonu ile özel bir görüşme yapıp vize serbestisi konusunda bir yol haritası hazırlamayı istediği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiTürkiyeBütçeHükümler34;YunanistanBrükselTürkiye BakanıBaşmüzakereciDışişleri Bakanı MevlütMaliye Bakanı Naci AğbalHollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24