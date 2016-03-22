Türkiye-AB mülteci anlaşması Merkel'e yaradı



Türkiye ile Avrupa Birliği arasında mülteci anlaşmasına varılması, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisine yaradı. Son anket Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin potansiyel oy oranının arttığını gösteriyor.

‘Bild' gazetesinin kamuoyu araştırma şirketi İnsa'ya yaptırdığı ankete göre Birlik partilerinin oy oranı bir puan artarak yüzde 33'e yükseldi. Yeşiller de bir puan kazanarak yüzde 11'lik oy oranına ulaştı.

Son genel seçimde meclise giremeyen Hür Demokrat Parti oy oranını yüzde 7'ye çıkarırken, Almanya'nın Alternatifi (AfD) bir puan kaybederek yüzde 12'ye düştü. Sol Parti'nin güncel oy oranı ise yüzde 10,5 dolayında. Kamuoyu araştırma şirketinin başkanı Hermann Binkert, Türkiye ile somut anlaşmaya varılmış olmasının Birlik partilerine oy kazandırdığını söyledi.