Türkiye-AB KPK Başkanı olan AKP'li Emrah Karayel, görüştüğü kişiyi AP Türkiye Raportörü Amor sanmış!

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Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'la bir araya geldiğini iddia etti, ancak aslında görüştüğü kişinin Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun Başkanı Ryszard Czarnecki olduğu anlaşıldı.

Karayel, Czarnecki ile çekilmiş fotoğrafını, "Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldik" ifadeleriyle paylaştı.

Amor, Karayel'in paylaşımına, "Bu ben değilim, özür dilerim. Bu benim meslektaşım Czarnecki" diye cevap verdi.

Karayel, paylaşımı birkaç dakika sonra sildi.

Karma Parlamento Komisyonu (KPK), Ortaklık Konseyi tarafından, Avrupa Parlamentosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Ankara Anlaşması çerçevesinde geliştirilen işbirliği ve temasları kolaylaştırmak ve AB-Türkiye ilişkilerini siyasi yönden incelemek amacıyla kurulmuştu.