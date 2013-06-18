Türkiye-AB ilişkileri gerginleşiyor

Gezi Parkı eylemleriyle başlayan gerginlikler, Türkiye’nin dış ilişkilerine de yansıdı. Son dönemlerde iyileşmeye başlayan Türkiye-AB ilişkileri, hükümet kanadından gelen sert tepkilerle geriliyor. Polisin sert müdahalesini ve hükümetin tavrını eleştiren bir karara imza atan Avrupa Parlamentosu’na verdiği Başbakan Erdoğan’ın “Haddinizi bilin”, “AP’yi tanımıyorum” tepkileriyle gerginleşen ilişkiler temasları da etkiliyor. Bu gerginlikten çıkan son olay ise Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, AP ve AB komisyon toplantılarına gitmeme kararı alması.

Milliyet’ten Güven Özalp’in haberine göre, Türkiye’de üst düzey temaslarda bulunması öngörülen 13 parlamenterden oluşan AP Dışişleri Komisyonu (AFET) heyetine hükümet kanadından verilen randevular iptal edilirken bazı randevu talepleri de geri çevrildi. Bunun üzerine dün bir durum değerlendirmesi yapan AFET yetkilileri Türkiye ziyaretini iptal etti. Belçika’da temaslarda bulunan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da AP İnsan Hakları Alt Komisyonu’nda düzenlenecek Türkiye’yle ilgili bir toplantıya katılmama kararı aldı. İptal kararlarında AB’nin Gezi Parkı eylemleri çerçevesinde takındığı tavırdan duyulan rahatsızlığın yanı sıra “Başbakan’la ters düşme” kaygısı da etkili oldu.

Gerginlik devam ediyor

Ankara ile Brüksel arasında yaşanan gerginlik 27-28 Haziran’da yapılması öngörülen AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısının yapılmasını da tehlikeye soktu. Ankara’nın takındığı tavıra paralel olarak, çoğunluğu Ak Parti milletvekillerinden oluşan KPK’nın Türk kanadında toplantıya katılmama eğilimi belirirken bu konuda nihai karar verilmedi. 26 Haziran’da açılması öngörülen ancak Berlin’in henüz yeşil ışık yakmaması nedeniyle sürüncemede kalan başlığın “başına bir şey gelmesi halinde” Türkiye’nin “aşırı ve orantısız” tepki verme olasılığının bulunması ilişkilerin geleceğine yönelik endişe seviyesini yükseltiyor.

Brüksel açıklama yapmaya devam ediyor

Ankara’da AB’ye tepki tavan yaparken Brüksel’den de açıklamalar sürüyor. AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Füle, Türkiye’nin ihtiyacı olanın barışçıl göstericilere yönelik aşırı güç kullanımı değil sakinleşme ve diyalog olduğunu belirterek gelişmeleri endişeyle izlediklerini söyledi. AP Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Hannes Swoboda da Erdoğan’a “sadece bir siyasi parti lideri gibi değil, devlet adamı gibi davranması çağrısı” yaptı.