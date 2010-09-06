-TÜRKİYE: 95 - FRANSA: 77 İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası 2. tur maçında Türkiye, Fransa'yı 18 sayı farkla 95-77 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ankara'daki grup maçlarını başarıyla geçen ve şampiyonada ilk kez İstanbul seyircisinin önüne çıkan (A) Milli Takım, ilk dakikadan itibaren taraftar desteğini arkasında hissetti. Ömer Aşık'ın pota altı basketiyle mücadeleye başlayan milliler, iyi savunmayla rakibine ilk 2 dakikada sayı şansı vermedi ve 2. dakikayı 5-0 önde geçti. Hücumlardan boş dönmeye başlayan milliler karşısında Fransa, De Colo'nun üçlüğüyle 5. dakikada skoru kendi lehine (8-7) çevirdi. Hidayet ve Ersan ile 10 sayı üreten (A) Milli Takım, alan savunması yaparak kalan dakikalarda rakibine sadece 6 sayı izni verdi. Çeyreğin son hücumunu kullanan, ancak Ender ile sayı bulamayan Türkiye, 1. periyodu 19-14 önde geçmesini bildi. İlk çeyrekte olduğu gibi ikinci periyodun başlarında da top çalan ve hızlı hücumlarda bunları sayıya çeviren Türkiye, Ender'in üçlüğüyle farkı 10 sayıya (26-16) çıkardı. Milli takım, önde baskı kurup, rakibin oyun kurucusuna topu aldırmamaya çalıştı. Bunda başarılı olan milliler, rakibin boyalı alanda gömülmesine rağmen Sinan ile bunu deldi. Bu oyuncuyla üst üste pota altından sayılar üreten (A) Milli Takım, Oğuz ile pota altı basketlerini sürdürdü. Ersan ile bir de üçlük bulan Türkiye, 19. dakikada farkı 12 sayıya (40-28) çıkardı. 1.5 dakikada potasında sayı görmeyen milli takım, Oğuz'un basketleriyle farkı 15 sayıya çıkardı ve ilk yarıyı 43-28 önde kapadı. Türkiye, ilk yarıda 7 top çalarken, Fransa 9 üçlükten sadece 2'sini sayıya çevirerek, yüzde 22 gibi düşük bir oran yakaladı. (A) Milli Takım, boyalı alandan 22 sayı üretirken, 13 sayıyı da rakibin top kayıpları sonrası çıkardı. Milli takım, Hidayet'in üst üste üçlükleriyle Fransa'nın gardını 3. periyodun başında düşürdü. Her top için savaşan ve konsantrasyonunu kaybetmeyen millilerin, özellikle alan savunması karşısında Fransa çaresiz kaldı. 5 dakikada Fransa'ya sadece 3 sayı izni veren Türkiye, Ömer Aşık'ın basketiyle 25. dakikada farkı 27 sayıya (58-31) çıkardı. Türkiye, Ömer Aşık'ın son saniye basketiyle 3. periyodu da 71-45 önde kapadı. Son periyoda Ersan dışında yedek oyuncularla çıkan (A) Milli Takım, potasında üst üste sayılar gördü. Ancak 32. dakikada Semih'in smaç basketiyle kendisine gelen milliler, Cenk ile 33. dakikada en farklı skoru (80-52) yakaladı. Türkiye, rakibinin sadece ilk periyotta başa baş mücadele verdiği maçta 3 çeyrekte iyi savunmanın yanı sıra etkili hücumlar yaptı ve karşılaşmayı 18 sayı farkla 95-77 kazanarak, çeyrek finalde Slovenya'nın rakibi oldu. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Pablo Alberto Estevez (Arjantin) xx, Jorge Vazquez (Porto Riko) xx, Luigi Lamonica (İtalya) xx Türkiye: Kerem Tunçeri xx, Ömer Onan xx 7, Hidayet xxx 20, Ersan xx 9, Ömer Aşık xx 10, Ender xx 9, Sinan xxx 17, Kerem Gönlüm xx 2, Oğuz xx 9, Cenk xx 5, Barış xx 2, Semih xx 5 Fransa: De Colo xx 15, Batum xx 11, Diaw xxx 21, Pietrus xx 6, Traore x 4, Gelabale x 3, Koffi xx 5, Bokolo x 4, Albicy x 3, Mahinmi x 2, Causeur x 3, Jackson x 1. Periyot: 19-14 Devre: 43-28 3. Periyot: 71-45 5 Faulle Çıkan: 22.12 Mahinmi (Fransa)