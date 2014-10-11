Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından "paralel yapı" ile mücadelede yeni adımlar atılacağını söyleyerek, "Bunun uzantıları bundan sonra inşallah çok farklı bir yere oturtulacak. Bu ay sonundaki Milli Güvenlik Kurulumuz'un gündeminde yer almak suretiyle, onlarla ilgili çok daha farklı adımı atacağız. Bu operasyon lokal değil geneldi" dedi.

“Neymiş Kobani... Kobani'yle Türkiye'nin ne alakası var? Diyarbakır'ın Erciş'in, Hakkari'nin, Muş'un ne alakası var. Kobani'yle İstanbul'un Ankara'nın ne alakası var?”

Erdoğan, çözüm sürecinin akıbetinin Kobanê'deki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırılarına bağlandığı görüşlerine karşı "Biz çözüm sürecini teröre, terör örgütlerinin kanlı tuzaklarına kurban etmeyiz, çözüm süreci kardeşlik projesidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kobanê’deki IŞİD saldırılarının protesto edildiği eylemlerde yaşanan ölümlerle ilgili olarak “Türkiye 90’lı yıllara dönmeyecek, inadına özgürlük, inadına barış, inadına demokrasi ve kardeşlik” dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

‘Kusura bakmasınlar prim vereceğimiz yaklaşımlar değil’

“Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin sözcüsü gibi konuşuyor gibi yakıştırmalar, kusura bakmasınlar bizim prim vereceğimiz yaklaşımlar değildir. Biz hükümetimizle cumhurbaşkanı olarak iktidarımla el ele omuz omuza Türkiye'yi nasıl daha iyilere taşırız bunun gayreti içinde olacağız.”

‘Sonuna kadar arkasında duracağız’

“Biz kalkıp da bu ülkede hükümetimizle hem fikir olduğumuz her konuda sonuna kadar bir cumhurbaşkanı olarak bunların arkasında duracağız, durmaya devam edeceğiz. Çünkü hükümet devleti çalıştıran mekanizmadır. Halkın seçtiği cumhurbaşkanı olarak bizim ayrı kalmamız düşünülebilir mi?

Yola çıkarken ne demiştik, biz farklı bir cumhurbaşkanı olacağız dedik. Dün Trabzon'a uğradık, önce milletimizle buluştuk. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin akademik açılış törenine katıldık. Akşam STK'larla kanaat önderleriyle bir araya geldik.

Buraya gelmeden hemen önce Güneysu'da rahmetli babamın ismi verilen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışını yaptık.”

‘Üzüldüğünüzü biliyorum’

“Son günlerde şehirlerimizde yaşanan hadiseleri sizlerde yakından takip ediyorsunuz. Üzüldüğünüzü biliyorum. Bu nankörlük şımarlıklık karşısında sabırla durduğunuzu da biliyorum. Biz milletçe bu sağlam duruşumuzu asla bozmayacağız. Bu sokağa dökülenler bu teröristler, bu vandallar, bu yağmacılar aslında milletin öfkelenmesini, milletin karşılarına çıkmasını istiyorlar. Bunların asıl amacı bu. Bunların kurduğu tuzağın asıl hedefi bu.”

‘Geldikleri gibi gittiler’

“17 Aralık, 25 Aralık Gezi olaylarında bunlar Rize'ye de girmek istemediler mi? Ama Rize ne yaptı? Gereğini yaptı ve geldikleri gibi gittiler.

Dün Trabzon'da da söyledim, kim ki öfkesine hakim olamazsa, bunların karşısında nefretle çıkarsa inanın bunların tuzağına düşmüş olur.”

‘Siyasetçi kılığındaki korkaklar’

“Fakat hiç endişeniz olmasın. Askerimiz, polisimiz, istihbarat birimlerimiz bunlarla gereken mücadeleyi veriyorlar. Siyasetçi kılığındaki korkaklardan da bunun hesabı sorulacaktır, bunun da bilinmesini istiyorum. Bir taraftan sokağa dökülün diyeceksin, öbür taraftan biz özgürlük, barış hakkını kullanın, şiddete başvurun demedik diyeceksin.”

‘Siz nasıl insansınız’

“Böyle bir şey olabilir mi? Siz neden rahatsız oldunuz? Mutluluk, huzur, refah bu mu sizi rahatsız etti? Düne kadar Güneydoğu, Doğu Anadolu'nun yaşam koşulları ortadaydı.

Ey benim Doğulu Kürt kardeşlerim şunu bilmeniz lazım, eğer bugün bölgeye yatırımcı gelmiyorsa, sizin adınıza konuşanlar yüzünden yatırımcı gelmiyor. Ne olacak? Adam gelip Güneydoğu'da yatırım yapacak da sonra fabrikasının yanmasını mı bekleyecek? Hepsini yakacaksın, yıkacaksın sonra utanmadan burada banka yeri yok mu diyeceksin. Okulları, hastaneleri, huzur evlerini, çocukların kaldığı pansiyonları yakıyorsunuz. Siz nasıl bir siyasetçisiniz, nasıl bir insansınız?”

‘Kobani'yle Hakkari'nin ne alakası var’

“Neymiş Kobani... Kobani'yle Türkiye'nin ne alakası var? Diyarbakır'ın Erciş'in, Hakkari'nin, Muş'un ne alakası var. Kobani'yle İstanbul'un Ankara'nın ne alakası var?”

Belediye binası senin neyini rahatsız etti

“Dert başka. Patnos'ta belediye binasını yaktılar. Belediye binası senin neyini rahatsız etti ya? Yahu bindiğiniz otobüsleri yakıyorsunuz ya. Kürt vatandaşlarımın araçlarını yakıyorsunuz ya. Ey benim Kürt kardeşlerim hala bu adamlara dersini vermeyecek misin?

Fakat sesleniyorum. Verseniz de vermeseniz de biz devlet olarak bu vatan topraklarını asla bu teröristlere yar etmeyiz.”

‘TSK bugüne kadar hiç olmadığı şekilde donanımlı’

“TSK bugüne kadar hiç olmadığı şekilde donanımlı, her duruma hazırlıklı. Emniyet son derece dikkatli tecrübeli. Son derece hazırlıklı. Aynı şekilde istihbarat birimlerimiz hiç olmadığı kadar aktif ve başarılı. Bunun yanında sarsılmadan, taviz vermeden, asla geri adım atmadan demokrasi insan hak ve özgürlüklerini hukuku savunuyoruz, savunacağız.”

‘Olayların arkasında sadece PKK yok’

“Ama bakın burada Rize'de hem sizlerin hemde aziz milletimizin dikkatlerini bir noktaya çekmek istiyorum. Olayların arkasında kimlerin olduğuna lütfen dikkat edin. Bu olayların arkasında sadece PKK yok. Sadece bölücü terör örgütü PKK'nın gölgesinde siyaset yapan parti yok. Bu olayların arkasında Türkiye'de her türlü kaosun içinde yer alan çevreler var. Suriye'nin eli kanlı zalim Esed rejimi de var. Bunlara yol arkadaşlığı yapıyorlar. Esed rejimiyle kol kola olan, el ele olan Türkiye'deki malum siyasi parti de var. Günlerdir terör örgütüyle aynı çizgide yayın yapan, methiyeler düzen sorumsuz bazı medya kuruluşları, bazı kalemler de bunun içinde.”

‘Pensilvanya da var’

“Bu olayların arkasında malum uluslararası medya kuruluşları var. Türkiye aleyhine her türlü ihanet fırsatını çevirmeye çalışan o Pensilvanya da var. dikkat edin. Hepsi aynı anda aynı dille saldırıya geçti.

‘Bunlar vatan haini’

Ne dediler? Türkiye IŞİD'e yardım ediyor dediler. Kardeşlerim Türkiye Cumhuriyeti gerek Başbakan olduğum dönemde gerekse şu andaki başbakan ve hükümetimiz bugüne kadar hiçbir terör örgütüne en ufak bir bu tür destek asla vermemiştir. Bu tür iftirayı yapanlar hükümetimize, devletimize, çok açık ve sert konuşuyorum alçaktır. Bunlar vatan hainidir. Bu kadar açık konuşuyorum.

‘İspat edemiyorsa alçaktır’

Hukukta bir kaide var. İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Kim hangi iddiayı ortaya atıyorsa, ispatla mükelleftir. İspat edemiyorsa alçaktır haindir.

Türkiye cumhuriyeti devletine, batının bazı ülkelerinin yakıştırmasıyla konuşmak ihanettir. Bunu ispat etmeleri gerekir. Biliyorsunuz bunu Gezi olaylarında da yapmışlardı, 17-25 aralık darbe girişimlerinde de yapmışlardı. Seçimlerde işte bu kirli ittifak millete karşı saf tutmuştu.

Türkiye aleyhine nerede bir hareket eylem varsa, işte bu çevreler kenetlenmiş bize karşı saldırıya geçmişlerdi.

‘Sokaklara çıkma çağrısı yaparak can kayıplarının mimarı olmuşlardır’

Böyle bir hassas dönemde siyasi partilere düşen görev sorumlu davranmaktır, halkı da sağ duyuya çağırmaktır. Terörle aralarına mesafe koyamatyan bazı siyasiler sokaklara çıkma çağrısı yaparak, can kayıplarının vandallığın mimarları olmuştur.

‘IŞİD belasını Ortadoğu'ya musallat eden Esad’

Siyasiler son derece sorumsuz açıklamalarla olayları tahrik etmişlerdir. Soruyorum bu IŞİD belasını Ortadoğu'ya musallat eden kim? Beşar Esed. Alan açan kim Beşar Esad. IŞİD'e destek veren silah veren kim? Beşar Esed. Gittiler bu eli kanlı zalimi Şam'da ziyaret ettiler. 250 bin insanı katleden böyle bir katille resim çektirenlerin kimler olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz.

Şimdi çıkmışlar Türkiye IŞİD'e destek veriyor diye uluslararası propagandasına su taşıyorlar. Hem Esed'e kol kanat gereceksin. Her zaman söylüyorum siyasetin limanı ahlaktır. Siyaset ahlakla yapılır. Dürüstlükle yapılır.

‘Ana muhalefetin başındaki zat’

Ana muhalefetin başındaki zat, bu konuda kendi yardımcısı günlerdir terör örgütüne destek verirse, sokak çatışmalarına çağrı yaparsa, bunu kalkıp da kendi genel başkanı tarafından uyarıya tabii tutulmazsa, millet bu hesabı sorar.

Gezi'nin arkasında da durdular

Bunlar Gezi'nin arkasında da durdular. Başarılı olamadılar. Ahlaksız darbe girişiminin arkasında da beraber durdular. Paralel yapıya sahip çıktılar, orada da başarılı olamadılar. Şimdi de maalesef şiddet eylemlerinin, yağmacıların terör örgütlerinin arkasında duruyorlar, yine başarılı olamayacaklar.

Buradan siyasi partilerimize ilkeli ahlaklı olma ve meşruiyet sınırları içinde kalma çağrısı yapıyorum. Türkiye bu olayları aşar ve aşıyor. Ama geride bu olaya destek verenlerin ahlaksızlığı kalır ve bu da unutulmaz.

‘Çözüm sürecini kanlı tuzaklarına kurban etmeyiz’

Dün bazı uluslararası gazeteler ve dergiler, düğmeye basılmışçasına Türkiye'de çözüm süreci bitiyor diye ortak bir dille yayın yaptılar. İçerde de adeta avuçlarını ovuşturuyorlar. Biz çözüm sürecini teröre, terör örgütlerine onların kanlı tuzaklarına kurban etmeyiz. Çözüm süreci kardeşlik sürecidir. Türkiye 77 milyonun kardeşliğini temsil edecektir.”

‘38 kardeşimiz öldü’

38 kardeşimiz öldü değil mi, tamamına yakını Kürt. Aynı düşüncede olmayabilirsiniz, ama öldürdünüz. Ölen Kürt, öldüren Kürt. Neye benziyor, aynen Suriye'de, Irak'ta, "Allahu ekber" diyerek öldürenle, "Allahu ekber" diyerek ölenlerin durumuna benziyor. Bunların hiçbir yanı savunulamaz. Terör terördür, bunun iyisi olmaz. Hepsi kötüdür. Kürt kardeşlerime zarar verdiler, evlatlarının canına kıydılar. Okullar, ambulanslar, Kızılay'ın kan bağış araçları, belediye araçları binaları yakıldı. İşte onun için kürt kardeşlerime, anne babalara diyorum ki, karanlık ellerde oyuncak olan çocuklarınıza lütfen sahip çıkın. Eğer bir kürt ailenin çocuğu elinde molotofla sokaklarda her yeri yakıyor yıkıyorsa kusura bakmayın onlarda sorumludur.

‘Gençleri sokaklardan toplayın’

Ey anneler ey babalar, bu çocukları gençleri lütfen sokaklardan toplayın. Yarın sizde benim oğlum çocuğum dağda diyebilirsiniz. Bununla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizin gencecik evlatlarınızı kullanarak uluslararası karanlık çetelere maşalık yapıyorlar. Çocukları gençleri kullandırtmayın. Hem kendiniz acı yaşamayın, hem Türkiye'nn acı yaşamasına müsaade etmeyin.

Buradan tüm annelere babalara sesleniyorum. Çocuklarınızın gençlerinizin bu hainlerin tuzağına düşmesine izin vermeyin. Devletimiz bütün olaylarla baş edecek hemde bunun hesabını soracak güce sahiptir. hiçbir gencimiz tahriklere kapılmasın. Bu uluslararası operasyon komplo, geldiği gibi gidecek.

Türkiye'de Mısır'da ve Ukrayna'da yaşananları asla yaşatamayacaklardır. Onlar saldıracak ama biz güçlenmeye ekonomimizle demokrasimizle devam edeceğiz. Onlar saldıracak bizim demokrasimiz daha ileri standartlara kavuşacak. Onlar saldıracak bizim kardeşliğimiz çok daha güçlenerek Allah'ın izniyle gelişecek.

Başınız öne eğilmesin. Karamsarlığa, kötümserliğe asla prim yok. Umutsuzluğa asla ve asla mahal yok. Türkiye'nin emin ellerle ve emin adımlarla geleceğe ilerlediğini unutmayın. Kötü kötülüğünü yapacak ama biz iyilik için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Ne söyledik? Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece dedik, gideceğiz gündüz gece. Durmak yok yola devam dedik. Ben sizden bir şey daha istiyorum. Ne diyor? Tek millet.

‘Paralel yapıyla ilgili çok daha farklı bir adım atacağız’

Artık bu paralel yapı... Bunun uzantıları bundan sonra inşallah çok farklı bir yere oturtulacak. Ve bu da inşallah hemen bu ay sonundaki Milli Güvenlik Kurulumuz'un gündeminde yer almak suretiyle, onlarla ilgili çok daha farklı adımı atacağız. Bu operasyon lokal değil geneldir.