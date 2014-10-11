Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kobani ile Ankara'nın, Siirt'in, Bingöl'ün ne alakası var? 200 bin Kürt kardeşimizi içeri almadık mı? Kobani'den 200 bin Kürt'ü bağrına basan, barındıran, yediren bir Türkiye var. Daha ne istiyorsunuz?" dedi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde babası Ahmet Erdoğan'ın adının verildiği imam hatip lisesinin açılışına katılan Erdoğan'ın konuşmasının satış başları şöyle:

Bugün şahsım için çok anlamlı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak hem ilimiz Rize’yi, hem de baba ocağı Güneysu’yu ilk kez ziyaret etmenin heyecanını yaşıyorum. Aynı zamanda babam Güneysu’lu, Dumankaya’lı, Kaptan Ahmet Erdoğan İmamhatip Lisesi'nin açılışını yapmanın sevincini yaşıyorum.

Bu okul 2014-15 eğitim öğretim yılına yetiştirildi. Bugün bu törenle Hopa’da da canlı yayınla Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni de açıyoruz. Bu istikrar birilerini rahatsız etti, ediyor. Türkiye’nin kalkınmasını hazmedemeyenler var. IMF’ye olan borcunu ödeyen bir Türkiye var. Üstelik IMF’ye borç verir hale gelen bir Türkiye var.

Asılsız yersiz temelsiz gerekçe üretmeye başladılar. Gazetelerden internetten hangi akıl almaz iddialar varsa bunları boca etmeye başladılar. Algı operasyonlara, ameliyatlara giriştiler. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmak istediler olmadı. 17-25 aralık’ta milletimizin duvarına çarpıp yıkıldılar. Şimdi de Kobani diyerek Türkiye’deki güven ortamına...Kobani’yle Türkiye’nin ne alakası var? İstanbul’un Ankara’nın ne alakası var? Siirt’in Diyarbakır’ın ne alakası var? Kobani’deki 200 bin kardeşimiz sığınmak istedi de içeri mi almadık? Daha ne istiyorsunuz ya?

Ama Suriye Irak’a girmek için tezkere müracaatında bulunan hükümete parlamentoda destek vermeyeceksin, bir tanesi de diyecek ki sadece Kobani için bir tezkere hazırlayalım. Al birini vur diğerine, hiç bunların birbirinden farkı yok. İnanın bunların millet diye bayrak diye devlet diye bir derdi yok. Bunların tek derdi var, karıştırmak. El vicdan derler, el insaf derler. Yahu 10 yıl önce şu Güneydoğu’da şöyle bir dolaşalım, bir tane doğru dürüst havalimanı mı vardı? Kars’ta Ağrı’da Muş’ta doğru dürüst havalimanı mı vardı? Hakkari’de havalimanı yapıyoruz, her gün müteahhidin iş makinalarını yakarlar. Tehdit ederler, durmadan müteahhit değiştiriliyor. Biz bu kadar kararlılık içerisindeyken bunların yaptığı bir taraftan dağa adam kaçıracaksın, yatırımları durdurmaya çalışacaksın, bir taraftan da diyeceksin ki bunlar Kürtleri ihmal ediyor. Kürtleri ihmal eden sizsiniz.

Buradan ayrıca Güneysu ilçemizden Hopa’ya sesleniyorum. Gayet müsterih olun. Türkiye Vandalların yağmacıların çarkına katılacak bir ülke değil. Biz böyle nice tuzağa maruz kaldık. Bunların her birini millet olarak bozmayı başardık. Askerimiz polisimiz istihbaratımız ve yargı mensuplarımız hesap sormak için fedakarca çalışıyorlar. Bingöl’de polislerimize alçakça saldıranlar anında ölü olarak yakalandılar. Bayrağımıza saldıran hainler anında yakalandılar. Kirli saldırı hazırlığında bulunanlar suçüstü yakalandılar. Hepsinden hesap sorulacak.