Türkiye 80 bin kamerayla teröre karşı izlenecek

Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra alınan önlemler kapsamında tüm Türkiye'nin 80 bin akıllı kamerayla Ankara'dan 24 saat izleneceğini belirtti.

Habertürk'ün haberine göre, ''Türkiye için kritik görevlere talibiz” ifadesini kullanan Atalay, şunları söyledi:

''Kentlerin gözü tek komutada''

''Türkiye genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi projesi tüm hızıyla sürüyor. ASELSAN’ın ana yükleniciliğindeki bu projede HAVELSAN yazılım konusunda alt yüklenici olarak yer alıyor. Tüm MOBESE sistemi baştan aşağı yenileniyor. 900 milyon TL bütçeli proje kapsamında Türkiye’nin her noktasına en son teknoloji IP kameralar yerleştirilecek. Kapıkule’den giren biri, akıllı sistemlerle Hakkâri’ye kadar izlenebilecek. Araç plakası, yüz-kimlik tanıma sistemi olacak. Tüm alt parçaları ile birbirine entegre olacak sistemin tek elden kontrolü ve izlenmesi için Ankara’da bir komuta kontrol merkezi olacak; tüm il ve ilçelerde izleme merkezleri kurulacak.

''Siber güvenlik''

''Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler olmazsa “Güvendeyim” diyemezsiniz. ASELSAN ve TÜBİTAK ‘milli kripto’ konusunda yetkili kurumlardır. HAVELSAN, güvenli haberleşme, güvenli altyapılar ve yazılım güvenliği konularında siber güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Kritik altyapı tesislerinin siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız var. Bazı kurumlara da ürün ve çözümlerimiz ile halihazırda hizmet sunuyoruz. Mart ayında Ulaştırma Bakanı’mız ve Milli Savunma Bakanı’mızın da katıldığı bir törenle Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik Savunma Teknolojileri Merkezi’ni (SİSATEM) hayata geçirdik. HAVELSAN, ülkemiz için tamamen milli, güvenli sistemleri ve ürünleri üretirken, diğer yandan da kurumların siber güvenlikle ilgili ihtiyaçlarına cevap veriyor. Siber güvenlikte bir “mükemmeliyet merkezi” konumundayız. SİSATEM’de bir yandan korumasını üstlendiğimiz kurumların siber güvenlik ihtiyaçlarını sağlarken diğer yandan da ürün geliştirme, uzaktan izleme, eğitim ve test işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

''Çatışma simülatörü''

''Özel Harekât birliklerini eğitmek üzere bir meskûn mahal çatışması simülatörü hazırlıyoruz. EYP dahil çeşitli silahın yer aldığı bir simülatör olacak. Bu simülatör merkezini başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin faydasına sunmayı amaçlıyoruz.

''Sağlık bilişimi çalışmaları''

Sağlık sektöründe uluslararası standartlarda marka ürün ve marka hizmeti üretiyoruz. Daha önce 38 askeri hastanede geliştirdiğimiz sağlık bilişimi alanındaki tecrübelerimizle entegre sağlık kampusu projelerinde önemli roller üstleniyoruz. HAVELSAN buna özel bir birim oluşturdu ve yatırımlarımız devam ediyor. Sağlık bilişimi alanında, dünya ölçeğinde büyük ve uluslararası model alınabilecek çözümleri hayata geçiriyoruz. Sektör oyuncularını HAVELSAN iş ekosistemi ile bir çatı altında topladık, birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz, bu alanda Türkiye’nin mükemmeliyet merkezi ve dünya pazarlarından önemli ölçüde pay alacak bir dünya markası olmak.

''Simülatörle savaş pilotu eğitimi''

HAVELSAN’ın, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın projesiyle Türkiye’nin ihtiyacı olan pilotların eğitimine destek vereceğini belirten Genel Müdür Atalay, bu konudaki çalışmaları şöyle anlattı:

'' Ürün ve eğitim''

''Jet ve helikopter pilotlarının uçuş eğitimleri, belli aşamaya kadar simülatörler üzerinde HAVELSAN tarafından verilecek. THY’den ya da Silahlı Kuvvetler’den geçmişte ayrılmış, emekli olmuş pilotların eğitici olarak sisteme kazandırılması da öngörülüyor. Bugüne kadar birçok hava platformunun simülatörünü tamamlayıp teslim ettik. Artık sadece ürün olarak değil, eğitim olarak da hizmet vereceğiz.

''Bilgi sistemi''

''Hava Kuvvetleri, HAVELSAN tarafından tasarlanan ve üretilen HVBS (Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi) ile en küçük birimden en büyük birime kadar harekât planlamasını tek sistemle yapıyor. Daha önce günler mertebesinde süren planlama işlemi saat seviyesine kadar düşüyor. 2007’den beri kullanılan sistem sayesinde Hava Kuvvetleri’nin tüm iş ve işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor.''