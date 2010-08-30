-TÜRKİYE: 65 - RUSYA: 56 ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (C) Grubu'ndaki 2. maçında Türkiye, Rusya'yı 65-56 yendi. Karşılaşmaya Türkiye, Ömer Onan, Ersan, Kerem Tunçeri, Ömer Aşık, Hidayet, Rusya ise Vorontsevich, Bykov, Kaun, Pokrashov, Monya ilk beşleriyle çıktılar. Maçın ilk 2 dakikası boş hücumlarla geçti. Periyotta ilk sayı Monya'nın basketiyle Rusya'dan geldi. İlk 2 dakikadan sonra oldukça hızlanan karşılaşmanın 5. dakikasında A Milli Basketbol Takımı, Kerem Tunçeri'nin 3 sayılık basketiyle 9-6 öne geçmeyi başardı. Çeyreğin ilk 6 dakikası Rusya'nın 12-9 üstünlüğüyle geçilirken, peş peşe hücumlardan boş dönen Türkiye, aradaki farkı kapatma şansını Ersan'ın 3 sayılık basketiyle buldu ve periyodun son 1.40 dakikasına 14-14 beraberlikle girildi. Türkiye, her iki takımın da hücumda ve savunmada büyük gayret sarf ettiği çeyreğin bitimine 48 saniye kala Ersan'ın serbest atıştan kazandırdığı 2 sayıyla 16-14 öne geçti. Periyot, Rusya'nın serbest atıştan kazandığı tek sayının ardından, 16-15 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun ilk 2 dakikasında skora katkı yapan tek isim Ersan oldu ve Türkiye 3 farkla öne geçti. A Milli Basketbol Takımı, 13. dakikada Ender'in attığı basketle durumu 21-15'e getirdi. ''12 Dev Adam'', bu çeyreğin ilk 4 dakikasında 5-0'lık seri yakalarken, Rusya, bu periyottaki ilk sayısını devrenin bitimine 5.50 dakika kala serbest atıştan kazandı. Milliler, periyodun 5. dakikasında Ender'in boyalı alanın dışından bulduğu sayıyla 9'a çıkardı: 25-16. Uzun oyuncularını pota altında iyi kullanan Türkiye, devrenin bitimine 4 dakika kala Semih ile durumu 10 sayı farkla 28-18 yaptı. Devrenin geri kalan süresinde son derece etkili savunma yapan Milliler, son dakikada farkı 13'e çıkardı ve ilk yarıyı 33-22 önde tamamladı. İlk devrede skor olarak çift haneli rakama ulaşan tek oyuncu, Türkiye'den Ersan oldu. Ersan ilk 20 dakikayı 10 sayı, 5 ribauntla tamamladı. Rusya 3. periyodun ilk 2 dakikasında 6-0'lık bir seri yakaladı ve farkı 33-28 ile 5 sayıya indirdi. Karşılaşmanın ilk 25 dakikasını sayı atmadan geçiren Hidayet'in asistiyle sayı bulan ve bir de serbest atış kullanan Türkiye, çeyreğin son 5 dakikasına 37-29 önde girdi. Savunmada kısa bir süre bocalayan ve hücumda da üretken olamayan Milliler, oyun disiplinini tekrar sağladıktan sonra Hidayet'in maçtaki ilk sayısıyla durumu 43-31'e getirdi ve farkı 12'ye çıkardı. 3. periyot Kerem Tunçeri'nin son saniyede attığı basketle 48-37 Türkiye'nin lehine bitti. Rusya, son periyotta Türkiye'nin bulduğu 2 sayılık basketin ardından peş peşe attığı 2 üç sayılık basketle durumu 50-43'e getirdi. NBA'de, son periyottaki ''kurtarıcı'' rolüyle öne çıkan Hidayet, attığı 2 sayılık basket ve Semih'e yaptığı 2 asistle farkın kapanmasını engelledi ve farkı 54-43 ile 11'de tutan isim oldu. Maçın son 5 dakikasına, Millilerin 57-49 üstünlüğüyle girildi. Türkiye, sağlam savunmayla rakip oyuncuların sayı bulmasına izin vermezken, ''gerçek rolünü'' üstlenen Hidayet, 3 sayı çizgisinin dışından attığı basketle maçın bitimine 2.27 dakika kala farkı 62-51 ile tekrar 11'e çıkardı. Son periyottaki performansına son dakikada aldığı savunma ribaunduyla katkı yapan Hidayet, aynı hücumda 3 sayı çizgisinin dışından kazandırdığı sayılarla durumu 65-51'e getirdi. Rusya'nın son dakikadaki çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 65-56 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi. Milliler bu galibiyetle şampiyona da 2'de 2 yaptı ve sayı averajıyla gruptaki liderliğini sürdürdü. Hidayet, 14 sayıyla karşılaşmada Türkiye'nin en skorer oyuncusu olurken, Ersan ve Ömer Aşık da 10'ar sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan oyuncular oldular. Rusya'da ise Kaun ve Monya 13'er sayıyla karşılaşmayı tamamladılar. Karşılaşmada Ankaralı basketbolseverler coşkulu tezahüratlarıyla Milli Takım'a destek verirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Meksika dalgasi''na el kaldırarak destek vermesi dikkati çekti. Salon: Ankara Hakemler: Sasa Pukl xx (Slovenya), Ilija Belosevic xx (Sırbistan), xx (Avusturya) Türkiye: Ömer Onan x 3, Ersan xxx 10, Kerem Tunçeri xx 5, Ömer Aşık xxx 10, Hidayet xxx 14, Sinan xx 3, Semih xx 9, Oğuz x, Kerem Gönlüm xx 2, Ender xx 9 Rusya: Bykov xx 10, Kaun xx 13, Pokrashov x 2, Monya xx 13, Voronov x 1, Vorontsevich x 5, Kolesnikov x, Fridzon x 5, Khvostov x 6, Mozgov x 1 1. periyot: 16-15 Devre: 33-22 3. periyot: 48-37